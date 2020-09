In Hd le immagini delle cellule invase dal Coronavirus, elevata capacità di riprodursi

Sono straordinarie le immagini ad alta risoluzione delle cellule umane invase dal nuovo coronavirus e mostrano chiaramente l’elevata capacità del virus di riprodursi e di invadere le vie respiratorie

ROMA – Ad essere state immortalate sono le cellule che rivestono i bronchi e le immagini, catturate dal gruppo biochimica Camille Ehre, dell’Università americana della Carolina del Nord (Unc), sono pubblicate sul New England Journal of Medicine. Per ottenere immagini così dettagliate i ricercatori hanno introdotto il virus Sars-CoV-2 in una coltura di cellule umane del tessuto che riveste i bronchi (epitelio) e dopo 96 ore hanno osservato quanto stava accadendo con un microscopio elettronico a scansione.

I ricercatori hanno definito ‘sorprendente‘ quanto hanno visto: le immagini, in falsi colori, mostrano in azzurro le cellule, in rosso le particelle del virus, mostrando a colpo d’occhio la densità delle seconde. Ogni particella di virus (virione) è una sfera proteica dalla larghezza compresa tra 50 e 200 miliardesimi di metro che racchiude il materiale genetico.

Le immagini, osservano i ricercatori, rendono molto bene l’idea del numero incredibilmente alto di particelle virali prodotte e rilasciate per ogni cellula del sistema respiratorio umano. Nell’uomo, le particelle virali vengono espulse con le goccioline di saliva, mentre si parla, si tossisce o si starnutisce e le immagini, rilevano i ricercatori, sono un invito eloquente a rispettare le misure di prevenzione, dalle mascherine al distanziamento sociale, per limitare la diffusione del nuovo coronavirus.