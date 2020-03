Il Coronavirus ferma le guerre: gruppi armati di tutto il mondo stanno dichiarando tregua

I diversi gruppi armati dalla Siria al Camerun, dalle Filippine allo Yemen, sono tutti favorevoli al cessate il fuoco mondiale. La notizia è di portata storica

ROMA – “E’ di pochi giorni fa l’appello dell’Onu al cessate il fuoco globale in occasione della pandemia da coronavirus. E ora, quasi incredibilmente, in un Paese in guerra dopo l’altro, si sta giungendo ad accordi di pace temporanea. I vari gruppi armati hanno risposto in tutto il mondo accettando di deporre le armi. Ecco finalmente un effetto positivo, sorprendente, inaspettato e soprattutto emozionante, di questa emergenza sanitaria mondiale.” La bella notizia viene annunciata dalla giornalista Francesca Biagioli, su GreenMe.

“Sta accadendo davvero e ha dell’incredibile. Un sospiro di sollievo per tutti i paesi in guerra. I diversi gruppi armati dalla Siria al Camerun, dalle Filippine allo Yemen, sono tutti favorevoli al cessate il fuoco mondiale. La notizia è di portata storica: le varie fazioni dei paesi in guerra, che siano ribelli o eserciti governativi, sono giunti in queste ore ad un accordo di pace temporanea con l’obiettivo di difendersi da un nemico invisibile ma pericoloso, il Sars-Cov2.

I vari gruppi armati hanno dichiarato la tregua, rispondendo prontamente all’appello del Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres lanciato solo pochi giorni fa. Non c’è riuscito nessuno in tantissimi anni di storia a ottenere un cessate il fuoco di tale portata, doveva arrivare un microscopico virus con la corona che insieme a tanti lutti e tanto dolore, è in grado evidentemente di portare anche qualcosa di buono un bene prezioso al pari della salute: la pace!”