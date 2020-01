L’annuncio di Buckingham Palace: Harry e Meghan non saranno più “Altezze Reali”

Ciò entrerà in vigore nella primavera del 2020: né obblighi né più fondi pubblici. Rimborseranno i 2,4 milioni usati per ristrutturare la casa nel Berkshire

LONDRA – Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non potranno più utilizzare i loro titoli di altezze reali e non riceveranno più fondi reali. Ad annunciarlo è una nota ufficiale di Buckingham Palace. “Il Duca e la Duchessa del Sussex – si legge nella nota – sono grati a Sua Maestà e alla famiglia reale per il loro costante supporto mentre si imbarcano nel prossimo capitolo della loro vita. Come concordato in questo nuovo accordo, comprendono che sono tenuti a ritirarsi dai doveri reali, compresi gli appuntamenti militari ufficiali. Non riceveranno più fondi pubblici per doveri reali. Con la benedizione della Regina, i Sussex continueranno a mantenere i loro patrocini e associazioni private. Sebbene non possano più rappresentare formalmente la Regina, i Sussex – si legge ancora – hanno chiarito che tutto ciò che faranno continuerà a sostenere i valori di Sua Maestà”.

“I Sussex – spiega la nota – non useranno i loro titoli di Altezze Reali in quanto non sono più ‘membri attivi’ della Famiglia Reale. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso il loro desiderio di rimborsare le spese della Sovrana Sovvenzione per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, che rimarrà la loro casa di famiglia nel Regno Unito. Buckingham Palace non commenta i dettagli delle disposizioni di sicurezza. Esistono processi indipendenti ben stabiliti per determinare la necessità di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Questo nuovo corso – conclude la nota – entrerà in vigore nella primavera del 2020″.