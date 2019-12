Salute dei denti: tutti i vantaggi di curarsi in una clinica dentale in Croazia

La salute dei denti è importante, rivolgersi ad una clinica affidabile è d’obbligo. In questa guida tutti i vantaggi di curarsi in una clinica dentale in Croazia

.

Il turismo dentale è la nuova frontiera del turismo, soprattutto italiano. Sempre più persone scelgono ogni giorno di recarsi all’estero per poter usufruire di prestazioni dentistiche ed odontoiatriche. In particolar modo viene scelta la Croazia. Essa si trova a pochi passi dall’Italia ed offre qualità di servizio a prezzi ridottissimi rispetto a quelli che troviamo nel nostro paese. E allora si sceglie di viaggiare per curare il proprio sorriso ma anche per godersi qualche giorno di vacanza in località da sogno.

L’importanza della salute dei denti

Ci sono diversi motivi per cui ogni persona dovrebbe prendersi cura dei propri denti, non si deve ricorrere al dentista solo per migliorare la loro estetica ma per far beneficiare l’intero corpo umano della salute dentale. Non tutti sanno che dai denti e dal loro perfetto assettamento dipende l’intero corpo umano. Una dentatura mal posizionata, con denti sovrapposti ad esempio, può causare squilibrio, cervicali, continui mal di testa. Una scorretta masticazione può determinare la digestione dei pasti e anche lo stato di salute dell’apparato digerente. Dai denti e dal loro benessere dipendono molte patologie, che si manifestano molto spesso come conseguente sintomo di una scarsa cura dentale. Prendersi cura dei propri denti è perciò qualcosa di fondamentale e che va al di là della bellezza esteriore.

Perché scegliere di curare i propri denti al di fuori della nazione?

Scegliere di curare i propri denti è perciò un obbligo per tutti, a volte però visto i costi elevati che presentano i dentisti privati italiani e le lunghe attese previste per i dentisti convenzionati con le Asl si tende a lasciar correre la cura dentale fino a che il problema non diventa ormai urgente. Prima di arrivare a questo punto sarebbe meglio trovare una soluzione efficace.

Per ovviare a questa situazione, è possibile recarsi all’estero, in particolare in Croazia, potendo contare su prezzi competitivi senza però a rinunciare alla qualità dei trattamenti e al personale estremamente qualificato.

Scegliere quindi di farsi curare in una clinica dentale in Croazia comporta innumerevoli vantaggi, tra cui la possibilità di usufruire di detrazione, agevolazioni e convenzioni a seconda del tipo di prestazione richiesta; si può richiedere un preventivo gratuito per poi prendere appuntamento per la prima visita, che può esser fatta in Italia, senza alcun costo.

I dentisti in Croazia sono più economici non perché non abbiano le qualità e la competenza necessaria ma perché lì il costo della vita è molto più basso

Curare i denti all’estero conviene anche al nostro benessere mentale

Scegliere di curare perciò i denti all’estero è un’ottima scusa per ritagliarsi qualche giorno di vacanza da godersi in località bellissime. Molti dentisti croati hanno convenzioni con hotel ed altri servizi che riservano ai loro clienti internazionali. Il mare in Croazia è uno dei più belli d’Europa possiamo perciò sfruttare l’occasione a nostro vantaggio, anche perché è a solo un’ora di traghetto dall’Italia ed è possibile raggiungerla anche in macchina attraversando la Slovenia o in aereo.

La Croazia ha molto da offrire quindi non ci resta che scoprirla godendo di ogni attimo di relax e benessere lontani dagli impegni quotidiani. Al ritorno dal nostro viaggio non solo avremo un sorriso sano e bello ma anche una mente e un corpo più rilassati e in salute.