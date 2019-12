La scuola al Parlamento europeo: 45 ragazzi incontrano l’eurodeputata Ferrara

“Accorciare la distanza Calabria-Bruxelles così da far comprendere alle nuove generazioni come le decisioni del Parlamento europeo incidano sulle politiche locali”

BRUXELLES – Si è conclusa nei giorni scorsi la visita degli studenti calabresi al Parlamento europeo, iniziativa promossa dall’eurodeputata Laura Ferrara e che ha coinvolto cinque istituti d’istruzione secondaria calabrese ovvero: l’Itis “Conte – Milano” di Polistena, l’Iiss “F. Severi” di Gioia Tauro, l’Iis “Pizzini-Pisani” di Paola, il Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria e l’Iis “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro.

“Quarantacinque i ragazzi beneficiari del quinto bando “La scuola entra al Parlamento europeo” – Laura Ferrara illustra il bando che sin dal suo primo mandato ha continuato a promuovere presso le scuole calabresi – anche rispetto alle visite a Bruxelles il Movimento 5 stelle si è ampiamente contraddistinto dalla vecchia politica, solita invitare amici, parenti o portatori di interessi. L’iniziativa nasce dall’esigenza di accorciare la distanza Calabria-Bruxelles così da far comprendere alle nuove generazioni come le decisioni del Parlamento europeo incidano sulle politiche locali. Oltre la visita al Parlamento – continua la Ferrara – i ragazzi e i docenti accompagnatori hanno partecipato al gioco di ruolo in cui si sono ritrovati a svolgere le funzioni di un parlamentare europeo e hanno visitato la “House of Europe” in cui è possibile comprendere meglio, anche attraverso documenti ed oggetti il percorso di integrazione europea.

Per me è sempre un piacere accogliere i giovani studenti calabresi e illustrargli come funziona il Parlamento europeo – afferma la Ferrara, unica eurodeputata calabrese eletta – ho molto apprezzato anche le domande che mi hanno posto, notando da parte loro un grande interesse verso le tematiche che affronto quotidianamente come il corretto utilizzo dei fondi comunitari, il contrasto a livello europeo alla corruzione ed alla criminalità organizzata e su come vengono gestiti i flussi migratori.”