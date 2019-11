Ryanair condannata: “il bagaglio a mano non si deve pagare”

La sentenza rivoluzionaria arriva dalla Spagna. Un tribunale di Madrid ha condannato la compagnia low cost Ryanair per aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley

.

La compagnia aerea irlandese dovrà restituire 20 euro, oltre agli interessi ad una signora che ha intentato e vinto la causa. Questo quanto stabilito dal tribunale civile di Madrid che ha accolto il ricorso della passeggera che, non avendo acquistato la tariffa priority, si è vista chiedere da Ryanayr un supplemento per poter portare a bordo una valigia di piccole dimensioni. Secondo la compagnia irlandese, infatti, oltre a zaini o borse per il PC (40cm x 20cm x 25cm) di piccole dimensioni, per portare a bordo il bagaglio a mano fino al 10 Kg bisogna acquistare il biglietto ‘priority’ con costi che partono da 6 euro a passeggero, mentre le altre compagnie lo fanno imbarcare gratuitamente. Nella stessa sentenza il tribunale di Madrid obbliga, inoltre, Ryanair a ritirare la clausola con l’obbligo del pagamento di una tariffa aggiuntiva per il bagaglio a mano perché, si legge nella sentenza, “limita i diritti riconosciuti per legge ai passeggeri“.

In Italia, invece, il bagaglio a mano a pagamento imposto prima da Ryanair e poi da Wizz Air, secondo il Tar del Lazio è lecito ed ha annullato le maxi multe dell’Antitrust alle due compagnie low cost. Alla luce però della sentenza spagnola non si escludono, da parte dei viaggiatori, richieste di risarcimento alla corte di giustizia dell’Unione europea.