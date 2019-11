Rischio incendio, Nissan richiama 400.000 automobili tra Suv e berline

La causa del problema rilevato da Nissan sarebbe da ricercare in un’imperfezione nella guarnizione della pompa dell’ABS che causerebbe una perdita di fluidi che, entrando in contatto con i circuiti elettrici vicino alla pompa, potrebbero causare pericolosi corto circuiti e trasformarsi in un incendio

.

Nissan ha emesso un nuovo richiamo negli Stati Uniti. Questa volta ad essere richiamati sono circa 400.000 SUV e berline. Il provvedimento si è reso necessario al fine di riparare una imperfezione della guarnizione della pompa dei freni del sistema anti-bloccaggio (ABS), la quale può causare perdita di fluidi, che a loro volta andrebbero a finire nei circuiti elettrici dei veicoli. Se una cosa simile accadesse causerebbe, oltre al malfunzionamento, un corto circuito. Nissan ha specificato che tutto ciò potrebbe causare senza dubbio un incendio. I modelli interessati sono le Nissan Pathfinder 2017-2018, le Nissan Maxima 2016-2017, le Nissan Murano 2015-2016 e le Infiniti QX60 2017. Se possedete una di queste vetture è bene per voi sapere che la casa ha fornito informazioni per carpire l’insorgenza del problema, e indicato il comportamento da tenere. Pertanto se la spia dell’ABS si illumina nel quadro e rimane in queste condizioni per più di 10 secondi: “ai proprietari è consigliato parcheggiare il veicolo all’esterno, lontano da altri veicoli e strutture, ed evitare di guidare il veicolo”. Questo almeno è quanto sostenuto dalla National Highway Traffic Administration che ha imposto il richiamo al gruppo giapponese.

Nissan, a partire dal 2 dicembre notificherà ai proprietari dei veicoli il richiamo. Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti”, ancora una volta, grazie al servizio che svolge monitorando tutti i richiami tecnici per l’eliminazione di difetti di produzione o di progettazione riguardanti la sicurezza che interessano i veicoli circolanti, anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate vengono tempestivamente informati. È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente dello Sportello dei Diritti, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai Concessionari NISSAN Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. Gli uomini della rinomata casa automobilistica giapponese dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema grave, destinato a suscitare non poca preoccupazione per la difettosità segnalata.