Sciopero aerei, cancellati 190 voli della compagnia Ryanair

Personale navigante incrocia domani le braccia per 24 ore in Italia, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Germania. Mobilitazioni anche nella compagnia Blue Panorama

DUBLINO – E’ stato confermato per la giornata di domani, venerdì 28 settembre, lo sciopero aereo di 24 ore. Ad incrociare le braccia sarĂ il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate in Italia, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Germania, la cui adesione è giunta ieri dopo una trattativa non andata a buon fine tra la societĂ e il sindacato dei piloti. Lo fanno sapere Filt Cgil e Uiltrasporti, aggiungendo che “la cancellazione preventiva dei voli è la dimostrazione, al di lĂ delle dichiarazioni di facciata, dell’indiscussa riuscita dello sciopero, come giĂ successo a luglio scorso quando l’adesione è stata pressochĂ©Â totale”. La compagnia aerea irlandese ha comunicato l’annullamento di 190 dei 2400 voli in programma nella giornata. L’annuncio è stato effettuato direttamente dalla compagnia ai clienti interessati tre giorni prima della data di partenza dei viaggiatori. A scioperare sarĂ anche la compagnia aerea Blue Panorama.

“Nel corso della giornata di sciopero – informano le due sigle sindacali – sono previsti presidi presso gli aeroporti di Bergamo, Catania, Ciampino, Milano Malpensa, Napoli e Pisa, dove fa base Ryanair. Alla societĂ chiediamo di convocarci per la definizione di un contratto collettivo di lavoro che preveda le tutele del nostro ordinamento e soddisfi le legittime istanze dei piloti e degli assistenti di volo. Inoltre le affermazioni della Commissaria Ue al Lavoro, Marianne Thyssen rafforzano le richieste dei lavoratori e le indicazioni dei giudici dei tribunali di Bergamo e di Busto Arsizio contro l’approccio, in contrasto con la normativa nazionale, della compagnia irlandese verso i propri lavoratori”. Ryanair dal suo canto ha informato i viaggiatori che in Italia ha firmato un accordo sul contratto collettivo di lavoro con i tre principali sindacati del personale di bordo. La minaccia di sciopero è portata avanti da un sindacato minore.

I VOLI CANCELLATI

I voli cancellati da Ryanair riguardano l’8% di quelli in programma. In Italia saranno cancellati tra gli altri sicuramente cinque voli dall’aeroporto di Orio al Serio: quello per Napoli delle 14:35, i due voli per Berlino in partenza alle 9:35 e alle 18:20, il volo per Oporto delle 10:20 ed il volo per Londra Stansted delle 11:50.

I VOLI GARANTITI

Durante gli scioperi sono previste fasce orarie di tutela, dalle 7.00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli devono essere per legge comunque effettuati. Saranno garantiti i voli verso le isole con unica frequenza giornaliera da Bologna ad Alghero e viceversa, nonché per la Sicilia da Comiso (provincia di Ragusa) a Malpensa e da Pisa a Comiso (provincia di Ragusa).