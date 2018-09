Atterra a Lamezia Terme il primo volo dalla Russia carico di turisti

L’obiettivo è accogliere i flussi turistici dell’Est in quanto la Calabria secondo i tour operator “ha tutto per garantire un soggiorno di primissimo livello dal clima, al mare, fino alle eccellenze gastronomiche tipiche”

LAMEZIA TERME – Il volo charter Mosca-Lamezia è diventato realtĂ con i primi 172 turisti russi atterrati nello scalo internazionale lametino. Un collegamento considerato di fondamentale importanza nelle strategie di marketing e valorizzazione del territorio e su cui hanno lavorato in stretta sinergia tour operator ed esperti del settore moscoviti e calabresi. L’ambizioso progetto è stato presentato in conferenza stampa da Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria e tour operator di Rhegion Travel, Ugo Pugliese sindaco di Crotone, Vicotr Sergeev, general manager di Tezoro srl, Giuseppe Frisenda assessore al Turismo della cittĂ pitagorica e Giampaolo Latella portavoce del presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto. L’obiettivo, da tempo inseguito dal settore turistico e ricettivo locale, è quello della destagionalizzazione attraverso un deciso ampliamento dell’offerta e l’organizzazione di collegamenti diretti in periodi diversi rispetto al “canonico” segmento che va da giugno a settembre. “Si tratta di un primo, importantissimo, passo – ha detto Nucera – verso la creazione di un sistema virtuoso che giĂ a partire dal 2019 produrrĂ risultati significativi grazie al coinvolgimento di un prestigioso player russo. In appena un mese sono in programma sette voli charter e dal prossimo anno il progetto si articolerĂ da maggio a ottobre.

Questa operazione è ad ampio spettro e guarda con attenzione anche al rilancio degli scali di Reggio e Crotone in un’ottica di sistema integrato e alla valorizzazione del litorale jonico. Siamo molto fiduciosi e avvertiamo l’impegno e la voglia di far bene da parte dei sindaci e delle singole comunitĂ del territorio che stiamo coinvolgendo. Un ruolo chiave, naturalmente, – ha poi concluso il presidente degli Industriali reggini – lo giocheranno gli operatori del settore alberghiero e ricettivo che potranno puntare su standard qualitativi elevati per un periodo di tempo piĂą ampio”. Della buona riuscita dell’operazione si è detto sicuro Sergeev, general manager di Tezoro srl che ha accompagnato i turisti russi arrivati a Lamezia, evidenziando che “la Calabria ha tutto ciò che serve per garantire un’accoglienza e un soggiorno di primissimo livello. Dal clima, al mare, fino alle eccellenze gastronomiche tipiche, un turista qui trova davvero il meglio. E la possibilitĂ di allungare la stagione facendola iniziare giĂ in primavera costituisce una straordinaria opportunitĂ per i flussi turistici provenienti dall’Est”. In chiusura dell’incontro Latella ha consegnato ai primi turisti arrivati dalla Russia una pubblicazione sul bergamotto promossa dal Consiglio regionale della Calabria.

Immagine di repertorio