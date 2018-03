Reliquie all’estero: il dito indice di San Francesco di Paola torna in Calabria (FOTO)

La reliquia è stata venerata in Australia a Melbourne da oltre diecimila fedeli

LAMEZIA TERME (CZ) – Per la prima volta lo scorso febbraio le reliquie del Santo calabrese in cinquecento anni di storia hanno varcato i confini nazionali approdando in Australia. Per il trasferimento del Sacro Dito, lungo 11 centimetri e dal peso di circa 18 grammi, è stata realizzata una cassa in legno internamente blindata del peso di 180 chili costruita secondo gli standard richiesti dalla Direzione Generale Italiana del Ministero Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Oggi è rientrata a Lamezia Terme la Reliquia di San Francesco di Paola in una cassa fissata all’interno di un contenitore in acciaio che occupa all’interno del volo (messo a disposizione dai fedeli calabresi), un ingombro di 6 metri cubi vigilato tutto il tempo del viaggio. Dopo quasi un mese di permanenza, proveniente da Melbourne, il Dito Indice di San Francesco di Paola ha fatto ritorno nella cittĂ calabrese. La reliquia, che aveva lasciato l’Italia per la prima volta in 500 anni, è stata venerata da da oltre diecimila fedeli provenienti da tutta l’Australia. La Sacra Reliquia, per la gioia di tutti i fedeli, è stata giĂ esposta nel Santuario dedicato al Santo paolano di Lamezia Terme per accompagnare le preghiere di tutti i fedeli e devoti.

“Grande è la soddisfazione – affermano le autoritĂ religiose – espressa da parte degli organizzatori di questo storico viaggio che sono giĂ all’opera per portare il Timoniere di speranza della gente di Calabria in un’altra nazione”. La reliquia, di proprietĂ della ComunitĂ dei Padri Minimi di Lamezia Terme, il cui Correttore è Padre Giovanni Sposato, si trova attualmente esposta nella Cappella in suo Onore all’interno del Santuario Diocesano a Lamezia Terme-Sambiase custodita in una teca risalente al 1600 ed incastonata in un Reliquiario a forma di Angelo in argento colato, oro, bronzo e pietre preziose. Il trasferimento era avvenuto per celebrare il quarantesimo anniversario dell’arrivo a Melbourne della statua di San Francesco custodita nella chiesa del Calabria Club fatta arrivare direttamente da Paola per interessamento di alcuni membri del Club provenienti da Sambiase, in modo da fare riunire, almeno una volta a l’anno, tutti i Calabresi d’Australia. Tutte le spese inerenti all’organizzazione, al trasporto e ai festeggiamenti sono state sostenute dal Calabria Club di Melbourne.