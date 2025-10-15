Dà fuoco a due auto per un debito non saldato: arrestato 68enne calabrese

REGGIO EMILIA – Ha appiccato il fuoco a due auto parcheggiate davanti a una casa, per vendicarsi di un debito mai saldato. È finito in carcere un 68enne di origine calabrese, residente nell’Appennino Reggiano, arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti con l’accusa di incendio doloso aggravato. I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 agosto scorsi, quando i due veicoli andarono a fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, che sin da subito sospettarono l’origine dolosa dell’incendio, trovando nei pressi del rogo bottiglie con residui di benzina.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, hanno portato alla svolta grazie alle immagini di videosorveglianza dell’abitazione del proprietario, che mostrano chiaramente il 68enne mentre, all’1.30 di notte, versa liquido infiammabile sulle auto e appicca l’incendio. Gli investigatori, incrociando poi tabulati telefonici e intercettazioni ambientali, hanno ricostruito il movente del gesto: vecchie tensioni economiche tra i due uomini e il tentativo dell’arrestato di farsi giustizia da solo per ottenere un credito che riteneva gli fosse dovuto. Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Reggio Emilia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri pomeriggio dai militari dell’Arma.