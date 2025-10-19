Crotone e Sibari, la scuola entra nei musei: al via i laboratori didattici per studenti

CASSANO IONIO (CS) – Raccontare il passato ai più giovani in modo nuovo, coinvolgente e concreto è l’obiettivo dei Laboratori Didattici promossi dai Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, che sarnano presentati ufficialmente giovedì 23 ottobre alle ore 11 presso il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Sibari. L’iniziativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, punta a trasformare i musei in luoghi di apprendimento attivo, dove storia e creatività si incontrano per dare vita a esperienze formative innovative. A illustrarne contenuti e finalità il direttore Filippo Demma, il sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini e l’assessore alla Cultura di Crotone Nicola Corigliano.

«Il museo deve essere un luogo vivo, capace di parlare ai giovani – ha dichiarato Demma. – Vogliamo renderli protagonisti nella scoperta e nella tutela del patrimonio culturale».

I percorsi proposti spaziano dalla narrazione dei miti antichi, al laboratorio di mosaico, dalla ceramica con la tecnica del colombino, fino all’archeologia digitale con scansione 3D e ricostruzione virtuale dei reperti. Non mancano le esperienze sensoriali e teatrali, pensate per stimolare curiosità, collaborazione e senso di appartenenza. I laboratori si svolgeranno nei musei di Sibari e Crotone, mentre quello di Capo Colonna sarà coinvolto dopo la conclusione dei lavori in corso. Prevista anche una fase itinerante, con gli operatori che porteranno le attività direttamente nelle scuole del territorio.