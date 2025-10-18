Crosia, arriva un finanziamento di 150mila euro per agricoltura e aree rurali

CROSIA (CS) – Importante traguardo per il Comune di Crosia. L’amministrazione, guidata dalla sindaca Maria Teresa Aiello, ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro destinato a investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027. Una notizia accolta con grande entusiasmo che conferma la bontà del lavoro di programmazione e progettazione messo in campo in questi mesi per rilanciare i settori strategici del territorio.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato la sindaca Maria Teresa Aiello – di aver ottenuto questo finanziamento che rappresenta un’opportunità concreta per sostenere la nostra agricoltura e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali di Crosia. Continuiamo a lavorare con impegno e visione per attrarre risorse e valorizzare il nostro territorio”.

A fare eco alla sindaca anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Pedace, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento:“Il finanziamento sarà impiegato per interventi mirati al miglioramento della viabilità agricola nelle zone periferiche come le Località Fiumarella, Strada Cuppo, Casino della Vota, offrire nuove opportunità alle imprese e ai cittadini, creare le condizioni favorevoli per la crescita socioeconomica delle aree meno urbanizzate del Comune. È un risultato frutto di un lavoro serio, fatto di progettazione puntuale e ascolto del territorio”.