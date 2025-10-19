Crollo alla stazione di Cosenza, la Cisl lancia l’allarme: “Servono interventi mirati”

COSENZA – Dopo il recente crollo di una porzione del sottotetto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Vaglio Lise, la CISL di Cosenza interviene per sollecitare una riflessione condivisa sullo stato dell’infrastruttura e sulla necessità di interventi mirati. A esprimersi è Michele Sapia, Segretario Generale della UST CISL Cosenza, che sottolinea l’importanza di affrontare la situazione con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

“L’episodio avvenuto alla stazione – afferma Sapia – richiama l’attenzione su alcune criticità strutturali che richiedono impegno e cura. L’intera area, da tempo in attesa di interventi di riqualificazione, merita di essere valorizzata come punto strategico per la mobilità del territorio. È fondamentale che ciascun soggetto coinvolto, dall’ente ferroviario all’amministrazione comunale, agisca nell’ambito delle proprie competenze per garantire condizioni di sicurezza e decoro”.

Il segretario della CISL invita a guardare all’accaduto come a un’occasione per avviare un percorso condiviso di miglioramento: “Questo episodio – prosegue – può rappresentare uno stimolo per avviare un confronto costruttivo tra istituzioni, azienda ferroviaria e rappresentanze del territorio. La stazione di Cosenza è un nodo importante per studenti, lavoratori e pendolari, e come tale merita attenzione, investimenti e un piano di rilancio che ne valorizzi il ruolo”.

Sapia richiama infine la necessità di pensare alla stazione non solo in termini infrastrutturali, ma come spazio pubblico al servizio della comunità: “La sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità devono essere obiettivi prioritari. Restituire alla città una stazione moderna e accogliente significa anche contribuire allo sviluppo e alla qualità della vita del territorio. Siamo convinti che, con il contributo di tutti, sia possibile avviare un percorso positivo e concreto”.