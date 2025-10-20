Segnala una notizia

Crolla un muro mentre giocano nel giardino di fronte casa: feriti tre fratellini

Calabria

Due gemelli di 8 anni e il fratello di 13 travolti dal crollo. Ricoverati in ospedale, nessuno è in pericolo di vita. Indagini in corso

1 ora fa

GIOIA TAURO (RC) – Momenti di paura a Gioia Tauro, nel Reggino, dove tre fratelli sono rimasti feriti a causa del crollo improvviso di un muro. I bambini, due gemelli di otto anni e il loro fratello maggiore di tredici, stavano giocando nei pressi della struttura quando, per cause ancora in corso di accertamento, il muro è crollato travolgendoli.

Uno dei gemelli, che ha riportato delle fratture, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina per ricevere cure specialistiche. Gli altri due sono stati accompagnati all’ospedale di Polistena. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi e nessuno dei tre risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento non è chiaro se il muro presentasse segni di cedimento strutturale o se siano state altre le cause del crollo.

