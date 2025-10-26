Cosenza: verso il rimpasto di giunta. Il PD di Adamo all’assalto, nel mirino Battaglia e Covelli

COSENZA – In una nota diffusa dopo l’analisi del voto del 5 e 6 ottobre scorsi, facendo emergere come, quello di Cosenza sia stato l’unico voto tra le città capoluogo che ha fatto registrare il primato del centrosinistra (ma qui ci sarebbe da fare una ulteriore considerazione, per capire se il neo eletto consigliere regionale Francesco De Cicco è organico al centrosinistra).

Il PD cosentino chiede una riunione per rilanciare l’amministrazione

Il direttivo del circolo del PD ha proposto l’immediata convocazione di una riunione, con la partecipazione congiunta del sindaco, delle rappresentanze istituzionali, delle forze politiche e movimenti civici di maggioranza, per un rilancio dell’attività amministrativa.

In politichese significa che il circolo del pd cosentino, che fa riferimento a Nicola Adamo, uscito sconfitto dalle ultime consultazioni regionali per la mancata elezione in Consiglio regionale della moglie Enza Bruno Bossio, è pronto a chiedere un rimpasto di giunta.

Un rimpasto che allo stato attuale costringerà il sindaco Caruso a far fuori uno dei due assessori in quota al movimento 5 stelle, tra Veronica Buffone e Massimiliano Battaglia, che tra l’altro non è neanche rappresentato in Consiglio comunale. Tra i due, quello destinato a cedere il posto molto probabilmente sarà l’assessore Battaglia con delega al commercio. Mentre, per la seconda casella, la scelta spetterà al neo eletto consigliere regionale Francesco De Cicco che dovrà indicare il suo sostituto.

Ma il rimpasto non finirebbe qui, perché le pressioni interne al PD cosentino punterebbero, infatti anche alla sostituzione dell’assessore ai Lavori pubblici, Damiano Covelli, storico esponente democratico vicino ad Adamo fino a qualche mese fa.

Il PD cosentino punterebbe su Alimena

Lo strappo politico consumatosi la scorsa estate tra Covelli e l’area “adamista” non è stato ancora digerito dal circolo cittadino, che ora sembra deciso a regolare i conti all’interno della giunta, che vorrebbe sostituirlo con l’attuale capogruppo, Francesco Alimena.

Per Caruso una matassa difficile da sbrogliare

Insomma, per il primo cittadino a Palazzo dei Bruzi si profila una matassa difficile da sbrogliare, anche perché Adamo può contare su un altro alleato, l’ormai defenestrato ex capo di gabinetto del sindaco, Luigi Incarnato, che potrebbe magari ancora contare su qualche consigliere comunale.