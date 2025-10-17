Segnala una notizia

Cosenza, troppa affluenza al cimitero: arriva un nuovo punto per pagare le luci votive

Troppa affluenza: il Comune di Cosenza, in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, ha provveduto ad allestire un ulteriore punto di accoglienza in Piazza dei Bruzi per il pagamento del canone

49 minuti fa

COSENZA – Il settore 6 Manutenzione, Cimiteri e Protezione Civile del Comune di Cosenza, informa la cittadinanza che lo sportello per il pagamento del canone delle luci votive ed il servizio di voltura dei contratti delle stesse  sono attivi presso gli uffici del  Cimitero di Cosenza a Colle Mussano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00, e  Sabato e Domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Attesa, però, la notevole affluenza della utenza, il Comune, in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, ha provveduto ad allestire un ulteriore punto di accoglienza presso i locali posti al piano terra del Palazzo Municipale in Piazza dei Bruzi, che entrerà in funzione già dalla prossima settimana. Si ricorda che,  effettuare la voltura, è necessario presentare la vecchia bolletta di utenza oppure il contratto della luce.
