Area Urbana
Cosenza, troppa affluenza al cimitero: arriva un nuovo punto per pagare le luci votive
Troppa affluenza: il Comune di Cosenza, in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, ha provveduto ad allestire un ulteriore punto di accoglienza in Piazza dei Bruzi per il pagamento del canone
COSENZA – Il settore 6 Manutenzione, Cimiteri e Protezione Civile del Comune di Cosenza, informa la cittadinanza che lo sportello per il pagamento del canone delle luci votive ed il servizio di voltura dei contratti delle stesse sono attivi presso gli uffici del Cimitero di Cosenza a Colle Mussano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00, e Sabato e Domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Attesa, però, la notevole affluenza della utenza, il Comune, in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, ha provveduto ad allestire un ulteriore punto di accoglienza presso i locali posti al piano terra del Palazzo Municipale in Piazza dei Bruzi, che entrerà in funzione già dalla prossima settimana. Si ricorda che, effettuare la voltura, è necessario presentare la vecchia bolletta di utenza oppure il contratto della luce.
.
Categorie
Calabria21 minuti fa
Cisl Calabria, l’allarme: «Il 44% dei lavoratori è part time, spesso contro la loro volontà»
Area Urbana35 minuti fa
Al via la stagione del Teatro Rendano con “Bolero” di Ravel
Area Urbana49 minuti fa
Cosenza, troppa affluenza al cimitero: arriva un nuovo punto per pagare le luci votive
Calabria1 ora fa
Il Frecciarosa viaggia in Calabria: il treno per la prevenzione al seno tra Cosenza e Lamezia
Calabria2 ore fa
La Calabria su Rai 1: “Ballando On The Road” da Corigliano al Ponte di Calatrava
Provincia2 ore fa
Spezzano Albanese, la rabbia di un agricoltore: «Strada impraticabile da decenni, perdo clienti»
Ionio4 settimane fa
Il Giro d’Italia in idrovolante 2025 ha fatto tappa ai Laghi di Sibari
Calabria4 settimane fa
Il caldo africano allunga l’estate: In Calabria week-end da ultimo bagno al mare. Poi irrompe l’autunno
Area Urbana4 settimane fa
“Raccontare. Tracciare. Rimediare. Le immagini della catastrofe in Calabria”: una mostra all’Unical
Sport4 settimane fa
Pirossigeno Cosenza: quante emozioni e che passione! Presentate le squadre di Futsal e Basket
Calabria4 settimane fa
Unioncamere Calabria fa il punto su opere strategiche, portualità turistica e sviluppo economico regionale
Provincia4 settimane fa
Mormanno celebra il suo Re: torna in piazza il Bocconotto Gigante con la presentazione della De.Co.
Area Urbana5 ore fa
“Cosenza Città IN Salute”: in Piazza dei Bruzi tre giorni dedicati a prevenzione e benessere
Area Urbana10 ore fa
La resa dei conti del centrosinistra nel post elezioni regionali
Calabria10 ore fa
Scoperto un arsenale nascosto nel terreno di un 77enne: trovate anche granate
Area Urbana2 giorni fa
Regionali, dopo il tracollo del centrosinistra, Oliverio e Principe chiedono una svolta
Calabria2 giorni fa
Confiscato patrimonio da 45 milioni di euro all’imprenditore Femia: immobili anche a Cosenza
Area Urbana2 giorni fa
Social