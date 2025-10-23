Cosenza, tamponamento a catena su via G. Marconi nei pressi della sede Rai: coinvolte tre auto

COSENZA – Pomeriggio movimentato lungo via Guglielmo Marconi (SS 19 bis), nei pressi della sede Rai della Calabria, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato fortunatamente solo feriti lievi, ma ha comunque richiesto l’intervento dei soccorritori.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia per prestare assistenza ad alcuni degli occupanti rimasti contusi a seguito dell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e regolare la viabilità, resa difficoltosa su una strada che di per se è già abbastanza trafficata.