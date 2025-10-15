Cosenza, sposi ‘fuori dalla mischia’: la bomboniera solidale di PastAut che fa bene al cuore

COSENZA – Nel mondo dei matrimoni, dove ogni dettaglio sembra già visto e rivisto, arriva un’idea davvero originale e dal cuore grande. A lanciarla è Giuseppe La Riccia, fondatore di PastAut ETS a Cosenza, l’associazione impegnata da anni in progetti di inclusione sociale per persone autistiche. Con un post dal tono ironico e accattivante, La Riccia invita i futuri sposi a essere “fuori dalla mischia” e a scegliere una bomboniera solidale che non si dimentica.

Una bomboniera diversa da tutte le altre

Niente più soprammobili o scatoline di confetti che finiscono in un cassetto: chi sceglie la Bomboniera Solidale PastAut regala ai propri invitati un biglietto della Lotteria Solidale dal valore di soli 5 euro. Un gesto semplice ma doppiamente speciale:

chi riceve il biglietto ha la possibilità di vincere un premio di circa 2.000 euro;

chi dona, invece, sostiene concretamente le attività sociali di PastAut ETS, che ogni giorno lavora per creare spazi di lavoro, formazione e inclusione per persone nello spettro autistico.

“Non solo sarete sposi felici — scrive La Riccia — ma sposi indimenticati! Perché la vostra scelta farà la differenza.”

Una location da sogno per dire “sì” alla solidarietà

Come se non bastasse, PastAut offre agli sposi che aderiscono all’iniziativa una location da sogno per l’album fotografico. Chi desidera immortalare il proprio amore in un contesto unico e ricco di significato, potrà visitare gratuitamente gli spazi dell’associazione e concordare un sopralluogo con il fotografo di fiducia, contattando il numero 373 866 3127.

Quando il matrimonio diventa anche un gesto d’amore verso gli altri

L’iniziativa è una di quelle che unisce romanticismo e solidarietà, trasformando un evento personale in un’occasione per fare del bene.

“Ogni bomboniera solidale — sottolinea La Riccia — è un seme di speranza per chi ogni giorno affronta sfide silenziose. Con PastAut, l’amore degli sposi diventa un aiuto concreto per tante famiglie.”

Info e adesioni: www.pastautets.it

Per sopralluoghi e contatti: 373 866 3127