Cosenza: spari per strada e un violento pestaggio, Caruso «atti vili e ignobili, la città non li merita»

COSENZA – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso condanna con decisione i gravi episodi di violenza e delinquenza avvenuti nelle ultime ore in città, tra cui gli spari nei pressi dell’autostazione e una rissa notturna culminata con il violento pestaggio di un giovane, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso cittadino. “Condanno con la massima fermezza i gravi episodi di violenza e delinquenza che si sono verificati nelle ultime ore nella nostra città”, ha dichiarato il primo cittadino esprimendo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine che dovranno accertare le responsabilità dei fatti.

“Non spetta a me entrare nel merito delle dinamiche e delle responsabilità di quanto accaduto – ha proseguito Caruso – saranno le forze dell’ordine, come sempre, a svolgere le indagini necessarie per accertare i fatti e individuare i responsabili. Tuttavia, non posso che ribadire la mia ferma condanna per questi atti vili e ignobili, espressione di un’aggressività e di una prepotenza che non appartengono al sentire comune della nostra comunità”.

“A Cosenza prevalga la pace sociale”

Il sindaco ha ricordato come Cosenza, pur non essendo immune dai fenomeni di microcriminalità che colpiscono i centri urbani, abbia sempre saputo distinguersi per il clima di civile convivenza. “Cosenza ha saputo distinguersi negli anni per un clima di civile convivenza, che dobbiamo continuare a preservare con orgoglio. È fondamentale che nella nostra città prevalgano sempre la pace sociale, il rispetto reciproco e la sicurezza di tutti i cittadini, bandendo ogni forma di violenza, sopraffazione e inciviltà”. Caruso ha poi espresso l’auspicio che i fatti della notte, ovvero la violenta aggressione nei pressi del Top Flight, restino un episodio isolato, annunciando la volontà di coinvolgere la Prefettura per rafforzare ulteriormente la sicurezza sul territorio.

“Mi auguro sinceramente che quanto accaduto nella notte resti un episodio isolato e non abbia a ripetersi. A tal fine, chiederò un incontro al signor Prefetto di Cosenza per valutare insieme l’opportunità di intensificare i controlli, pur riconoscendo l’impegno costante e l’efficacia del lavoro svolto quotidianamente dalle nostre forze dell’ordine sull’intero territorio cittadino e, con particolare riferimento, nella zona dell’autostazione”. Caruso ha ricordato che proprio in quell’area è stata rafforzata la sorveglianza con posti di blocco interforze, per contrastare la criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. “È solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine che potremo continuare a garantire alla nostra città il clima di serenità, sicurezza e fiducia che merita”.