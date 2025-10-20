Cosenza, si è insediato il nuovo capo della Digos: è Gaetano Tedeschi

COSENZA – Questa mattina il questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro ha accolto e salutato il nuovo capo della Digos della Questura di Cosenza. Si tratta del commissario capo della Polizia di Stato, il dottor Gaetano Tedeschi che da oggi assume questo nuovo e importante incarico. Il Questore, nel dargli il benvenuto, ha espresso le congratulazioni per l’importante incarico ricevuto ed il proprio augurio di buon lavoro al nuovo dirigente.

Laureato in Economia ed in Scienze Politiche ed in possesso di due master di secondo livello in Scienze della Sicurezza ed “Intelligence, investigation and Security”, Tedeschi è stato promosso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato nel 2017, dopo la frequenza del 107° Corso biennale presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, venendo assegnato al Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Calabria dove ha assunto l’incarico di Funzionario addetto. Nel 2020 è stato trasferito al gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria ove ha diretto il settore operativo.

Trasferito alla Questura di Vibo Valentia quale vice dirigente della Squadra Mobile nel 2021, ha poi ricoperto lo stesso incarico presso la Questura di Cosenza dal 2022 al 2024, ove ha concluso importanti attività di Polizia Giudiziaria. Dal mese di marzo 2024 ha assunto l’incarico di dirigente del Commissariato di P.S. di Castrovillari e successivamente del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, che ha diretto con grande impegno e professionalità dal mese di novembre 2024.

Nuovo capo della Digos: gli auguri della presidente Succurro

Gli auguri per Tedeschi arrivano anche da parte della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro: “Rivolgo un sincero augurio al nuovo capo della Digos – ha dichiarato Succurro – per l’importante compito che assume a tutela della sicurezza pubblica e della legalità. La Provincia di Cosenza continuerà a garantire piena collaborazione istituzionale con la Polizia di Stato e con tutte le forze dell’ordine, nel comune impegno per il bene del nostro territorio e dei cittadini”.