Cosenza senz’acqua, guasto improvviso all’Abatemarco: cosa sta succedendo

COSENZA – Cosenza senz’acqua. E’ da giorni che la città e i comuni limitrofi stanno subendo disagi idrici. Oggi il Comune di Cosenza comunica una riduzione della fornitura idropotabile dell’Acquedotto Abatemarco si sta verificando in città a causa di un disservizio riscontrato questa mattina all’impianto di sollevamento “Nascejume” a causa del fermo dell’apparecchiatura elettromeccanica installata presso lo stesso impianto, nel Comune di San Donato di Ninea. La comunicazione arriva Sorical, precisando che “è stata riscontrata la disalimentazione della linea elettrica di E-Distribuzione che alimenta l’ impianto di sollevamento, con conseguente interruzione o riduzione dell’erogazione idropotabile alle utenze servite, e che è stato segnalato il disservizio al numero verde di E-Distribuzione”.

Con riferimento al disservizio, Sorical ha informato, inoltre, il Comune di Cosenza che “allo stato, risulta presente un guasto sulla linea aerea gestita da E-Distribuzione e che sono presenti le squadre di manutenzione per la riparazione del guasto. Presumibilmente – prosegue l’informativa di Sorical – i lavori di competenza di Enel Distribuzione saranno ultimati nella stessa giornata di oggi. Una volta ripristinata la fornitura elettrica, l’impianto è stato predisposto al riavvio del funzionamento dell’apparecchiatura elettromeccanica, con graduale ripristino dell’erogazione idropotabile“. Lo schema idraulico Capodacqua non risulta interessato dal disservizio. Pertanto, restano garantite le ordinarie forniture idropotabili.

Sorical: “Acqua nel primo pomeriggio”

Sorical, circa un’ora fa, ha comunicato che “I tecnici di E-distribuzione hanno riparato il guasto e i tecnici della Sorical hanno riavviato le pompe di sollevamento dell’impianto Nascejume. Nel tardo pomeriggio l’acqua dovrebbe iniziare ad arrivare nei serbatoi dei Comuni serviti. La distruzioni nelle reti idriche sarà graduale.

Ricordiamo cosa è accaduto questa notte: Guasto nella notte alla linea elettrica che alimenta l’impianto di sollevamento Nascejume dell’Abatemarco.

A causa del maltempo che ieri sera ha interessato la zona del Pollino, la linea elettrica ad alta tensione che alimenta l’impianto di sollevamento Nascejume dell’acquedotto Abatemarco si è spezzata. Ieri sera i tecnici della Sorical hanno avvisato E—distribuzione e una squadra operativa si è recata sul posto per la sostituzione del cavo di un’intera tratta. Al momento il guasto non è stato ancora riparato. A causa del mancato arrivo della portata idrica i serbatoi di accumulo non hanno la capacità per soddisfare i consumi e nei comuni serviti si potrebbero verificare cali di pressione o interruzione del servizio”.