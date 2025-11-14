Cosenza sempre più povera. Per il Natale Puzzo e Gigliotti si appellano a Caruso: «Buoni pasto alle famiglie»

“Il Natale è ormai alle porte, il momento più magico dell’anno sta per arrivare… Nella città si accendono le luci, le persone si riuniscono nelle case e per quel periodo tutto si ferma o almeno così sembra. E’ questo il Natale nell’immaginario collettivo, ma la realtà, purtroppo, torna preponderante a bussare alla porta facendo svanire qualsiasi sogno”.

Una riflessioni emotiva ma dalle note amare quella dei consiglieri Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti che, in una nota, hanno voluto accendere i riflettori sul problema povertà nella città di Cosenza. “Il numero di indigenti nel nostro territorio cresce giorno dopo giorno, non pretendiamo da questa amministrazione la bacchetta magica, ma una presa di coscienza della situazione che dia uno scossone all’immobilismo ormai cronico sarebbe già un passo in avanti. Le feste si avvicinano, non è forse il momento di dimostrare alla cittadinanza la nostra presenza?” dicono i due.

“Chiediamo pubblicamente al sindaco Franz Caruso di attivarsi per fornire dei buoni spesa nel mese di dicembre e raggiungere più nuclei familiari possibili. Siamo ben consapevoli che le risorse non sono ingenti, che il numero di persone bisognose sono molte, ma scegliere di non fare niente non è la risposta che meritano i cittadini”.

“Certo – concludono i consiglieri – un buono spesa una tantum non risolve i bisogni quotidiani delle persone, ma è un primo passo per far sentire ai cosentini di non essere dimenticati, non è forse questo lo spirito del Natale?”.