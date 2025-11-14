Cosenza: sculture, parole e suoni per l’inaugurazione del nuovo anno associativo del Nucleo Kubla Khan

COSENZA – L’appuntamento è per domani, sabato 15 novembre alle 18, per immergersi in un percorso che unisce scultura, parole e suoni in un’unica esperienza culturale aperta alla città. È l’evento organizzato dall’associazione Nucleo Kubla Khan, nella propria sede, in via Rivocati 63, per inaugurare l’inizio del nuovo anno associativo 2025/26.

Il Nucleo Kubla Khan, attivo dal 2013, organizza reading, poetry slam, presentazioni di libri, progetti nelle scuole, cineforum, seminari, pubblica fanzine letterarie. Ogni giovedì, nella sede dell’associazione si realizzano incontri aperti dove lettori e scrittori condividono testi originali oppure di autori amati, riflessioni sulla letteratura e l’arte in un clima libero e creativo di discussione e scambio.

L’evento di sabato propone un percorso che unisce le sculture di Domenico Grosso, la videoinstallazione Parabellum, la narrativa del nuovo romanzo di Vincenzo Montisano e il concerto di Giorgio Caporale.

Nucleo Kubla Khan, il programma dell’evento

Nel corso dell’evento sarà presentata la suggestiva mostra di opere scultoree di Domenico Grosso “Deus vult!”, quest’anno già in mostra al Museo del Presente, alla Casa delle Culture e a Reggio Calabria, fondono concettualità e critica sociale. La sua poetica si realizza nel recupero del rifiuto: materiali di scarto vengono accumulati e trasformati in oggetti che diventano parole, segni, concetti, organizzati secondo una sintassi visiva potente e densa di significati.

Contemporaneamente sarà visibile anche l’installazione videografica Parabellum a cura dell’associazione NKK che, con spirito critico e a partire dal genocidio palestinese, allarga l’inquadratura ai nuovi paradigmi di potere, i quali si esprimono non più soltanto con la politica diretta ma attraverso modelli mediatici quali il cinema e la pubblicità. Nel secolo della post-verità e dell’avanzamento incalzante delle destre in Europa, i fatti non contano quanto la loro narrazione emotiva e parziale.

Lo stesso giorno, alle ore 19:30, seguirà la presentazione del romanzo finalista al premio Neri Pozza 2023 “Inaugura stanotte il secolo del bene” di Vincenzo Montisano (Wojtek Edizioni). L’autore, menbro storico del NKK, ha pubblicato nel 2014 il romanzo pulp Roy Scarlatt (Vividolomiti edizioni), nel 2024 il weird Logica degli incendi (industria & letteratura), e per riviste online quali L’Equivoco, Pangea, Atomi – Oblique, Rivista Blam!, L’Appeso e micorrize, numerosi articoli e racconti.

Infine, alle ore 21:30, dopo il buffet offerto dall’associazione, concluderà la serata il maestro Giorgio Caporale, chitarrista multi stilistico, con un concerto dal titolo “Sound from silence”. Debutta nel 2009, il Jazz nelle sue più sconfinate combinazioni è l’ambito espressivo in cui costruisce la sua carriera musicale ma il Rock rimarrà sempre il centro di gravità della sua musica. Nel 2012 pubblica ExSir, nel 2015 esce il secondo lavoro Suite of the Six Montains dalle venature folk-blues, nel 2021 viene rilasciato il suo singolo progressive-rock Sunflower. Nel 2022 vede poi la luce il suo più recente lavoro Menina.

.