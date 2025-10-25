Cosenza rivoluziona l’edilizia, nuove tecnologie ed edifici smart

COSENZA – Ance Cosenza ripensa l’edilizia. “Progettare edifici ed infrastrutture più efficienti, intelligenti e rispettosi dell’ambiente, grazie anche al supporto delle energie rinnovabili, è la sfida del futuro per la quale imprese e professionisti devono prepararsi in maniera adeguata”. È quanto ha dichiarato il presidente Giuseppe Galiano intervenendo al seminario ‘BIM e sostenibilità: progettare il futuro con le energie rinnovabili’ che si è svolto nella sede degli industriali cosentini.

“La combinazione tra la metodologia digitale ‘Building Information Modeling’ (BIM), la sostenibilità e le fonti rinnovabili – ha aggiunto Galiano – non afferisce solo a questioni tecnologiche, ma si tratta di una scelta doverosa per ripensare il modo in cui progettiamo, costruiamo e viviamo gli edifici e altre infrastrutture strategiche per le comunità”.

Edilizia a Cosenza, tecnologia e sinergia tra imprese

In considerazione dell’impatto di questi temi sulla filiera dell’edilizia, il presidente di Ance Cosenza ha auspicato una collaborazione tra più attori per inserire al meglio tecnologie e supporti tecnici specializzati per le imprese e nelle imprese, per far giungere sempre più professionisti alla certificazione delle competenze secondo la metodologia digitale Bim che consente la creazione e la gestione di rappresentazioni virtuali di edifici e infrastrutture, modellazione intelligente, analisi energetiche integrate, simulazioni dinamiche delle prestazioni, una progettazione integrata che guardi alla sostenibilità, all’efficienza energetica, all’utilizzo di materiali a basso impatto.

In tale direzione si inserisce l’incontro dal titolo ‘Bimpact’, realizzato dalla Cadacademy e patrocinato dalla Sezione Edile Ance di Confindustria Cosenza, Confartigianato, l’Ordine degli Architetti di Cosenza e ICMQ.