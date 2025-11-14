Cosenza, ritorna la colletta alimentare in sostegno delle famiglie in difficoltà. Ecco dove donare

COSENZA – Torna domani, sabato 15 novembre, a Cosenza l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che punta a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.

Con l’aumento delle richieste di aiuto, la colletta alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio. In Calabria saranno oltre 500 i punti vendita coinvolti, circa 5000 i volontari riconoscibili dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

Cosenza, colletta alimentare: tutte le organizzazioni partner

Anche a Cosenza saranno molti i punti vendita coinvolti nei quali si potrà donare. Più di 40 le organizzazioni partner della città dei Bruzi che hanno aderito all’iniziativa che è possibile visionare nella tabella sottostante. Molte altre quelle attive nella racconta che si svolgerà nella giornata di domani in tutta la provincia di Cosenza.

Titolo / Organizzazione Città Provincia Regione A.M.I.C.I.B. Cosenza CS Calabria ARCICONFRATERNITA MARIA SS. ANNUNZIATA Cosenza CS Calabria ASS. CENTRO DI ASCOLTO ALLE DONNE Cosenza CS Calabria ASS. CHIESA DI CRISTO UNITA Cosenza CS Calabria ASS. COMUNITÀ REGINA PACIS CITTÀ DEL SOLE Cosenza CS Calabria ASS. COMUNITA` REGINA PACIS Cosenza CS Calabria ASS. MISSION. DELLA DIVINA MISERICORDIA ODV Cosenza CS Calabria ASS. PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA ONLUS” Cosenza CS Calabria ASS.ITAL.SCLEROSI MULTIPLA Cosenza CS Calabria ASS.NE TUTTE LE ETA` ATTIVE PER LA SOLID. Cosenza CS Calabria ASS.STELLA COMETA ODV Cosenza CS Calabria ASSOCIAZIONE CASA NOSTRA Cosenza CS Calabria ASSOCIAZIONE CULTURALE SIMPOSIO Cosenza CS Calabria ASSOCIAZIONE FRANCO LOISE ODV Cosenza CS Calabria ASSOCIAZIONE TERRITORIALE SI.NA.L.P COSENZA Cosenza CS Calabria CASA FAM. DEL BAMBIN GESU’ Cosenza CS Calabria CENTRO DI SOLIDARIETA` IL DELFINO Cosenza CS Calabria CENTRO SOCIO CULTURALE VITTORIO BACHELET Cosenza CS Calabria CIRCOLO ACLI CENTRO STORICO Cosenza CS Calabria COMUNITÀ RUMENA IN CALABRIA DACIA Cosenza CS Calabria CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COSENZA Cosenza CS Calabria COOP. SOCIALE LA TERRA A.R.L. Cosenza CS Calabria CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI COSENZA Cosenza CS Calabria FONDAZIONE CASA S. F.SCO D`ASSISI ONLUS Cosenza CS Calabria FONDAZIONE S. MARIA DELLA VERGINI Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR. P. CRISTO RE Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S. ANIELLO Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S. FRANCESCO D`ASSISI Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S. FRANCESCO NUOVO Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S. GAETANO Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S. GIOVANNI BATTISTA Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S. M. MADRE DELLA CHIESA Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S.TERESA Cosenza CS Calabria GRUPPO CAR.P. S.VITO MARTIRE Cosenza CS Calabria INSIEME PER L`AUTISMO Cosenza CS Calabria IST. ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE Cosenza CS Calabria IST. MINESTRA S. LORENZO Cosenza CS Calabria IST.CUORE IMMACOLATO DI MARIA Cosenza CS Calabria ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA Cosenza CS Calabria ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE CS Cosenza CS Calabria LA SPIGA ODV Cosenza CS Calabria MO.C.I. Cosenza RC Calabria ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MOVIMENTO DIFESA DISABILI Cosenza CS Calabria PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ Cosenza CS Calabria PARROCCHIA SAN NICOLA Cosenza CS Calabria SUORE DOMENICANE S.CROCE Cosenza CS Calabria

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle 627 organizzazioni convenzionate con Banco Alimentare in Calabria (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono oltre 130.000 persone in difficoltà.

Dal 15 novembre al 1 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it .

Tonnellate di cibo donati per le persone in difficoltà

“Lo scorso anno tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Calabria 177 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà, a fronte delle 168 dell’anno precedente” fa sapere Gerardo Franco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.