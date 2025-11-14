Area Urbana
Cosenza, ritorna la colletta alimentare in sostegno delle famiglie in difficoltà. Ecco dove donare
Più di 40 le organizzazioni partner della città dei Bruzi che hanno aderito all’iniziativa presso le quali sarà possibile donare alimenti non deperibili e a lunga conservazione
COSENZA – Torna domani, sabato 15 novembre, a Cosenza l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che punta a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.
Con l’aumento delle richieste di aiuto, la colletta alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio. In Calabria saranno oltre 500 i punti vendita coinvolti, circa 5000 i volontari riconoscibili dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.
Cosenza, colletta alimentare: tutte le organizzazioni partner
Anche a Cosenza saranno molti i punti vendita coinvolti nei quali si potrà donare. Più di 40 le organizzazioni partner della città dei Bruzi che hanno aderito all’iniziativa che è possibile visionare nella tabella sottostante. Molte altre quelle attive nella racconta che si svolgerà nella giornata di domani in tutta la provincia di Cosenza.
|Titolo / Organizzazione
|Città
|Provincia
|Regione
|A.M.I.C.I.B.
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ARCICONFRATERNITA MARIA SS. ANNUNZIATA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS. CENTRO DI ASCOLTO ALLE DONNE
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS. CHIESA DI CRISTO UNITA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS. COMUNITÀ REGINA PACIS CITTÀ DEL SOLE
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS. COMUNITA` REGINA PACIS
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS. MISSION. DELLA DIVINA MISERICORDIA ODV
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS. PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA ONLUS”
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS.ITAL.SCLEROSI MULTIPLA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS.NE TUTTE LE ETA` ATTIVE PER LA SOLID.
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASS.STELLA COMETA ODV
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASSOCIAZIONE CASA NOSTRA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASSOCIAZIONE CULTURALE SIMPOSIO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASSOCIAZIONE FRANCO LOISE ODV
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ASSOCIAZIONE TERRITORIALE SI.NA.L.P COSENZA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|CASA FAM. DEL BAMBIN GESU’
|Cosenza
|CS
|Calabria
|CENTRO DI SOLIDARIETA` IL DELFINO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|CENTRO SOCIO CULTURALE VITTORIO BACHELET
|Cosenza
|CS
|Calabria
|CIRCOLO ACLI CENTRO STORICO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|COMUNITÀ RUMENA IN CALABRIA DACIA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COSENZA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|COOP. SOCIALE LA TERRA A.R.L.
|Cosenza
|CS
|Calabria
|CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI COSENZA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|FONDAZIONE CASA S. F.SCO D`ASSISI ONLUS
|Cosenza
|CS
|Calabria
|FONDAZIONE S. MARIA DELLA VERGINI
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR. P. CRISTO RE
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S. ANIELLO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S. FRANCESCO D`ASSISI
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S. FRANCESCO NUOVO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S. GAETANO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S. GIOVANNI BATTISTA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S. M. MADRE DELLA CHIESA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S.TERESA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|GRUPPO CAR.P. S.VITO MARTIRE
|Cosenza
|CS
|Calabria
|INSIEME PER L`AUTISMO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|IST. ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE
|Cosenza
|CS
|Calabria
|IST. MINESTRA S. LORENZO
|Cosenza
|CS
|Calabria
|IST.CUORE IMMACOLATO DI MARIA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE CS
|Cosenza
|CS
|Calabria
|LA SPIGA ODV
|Cosenza
|CS
|Calabria
|MO.C.I.
|Cosenza
|RC
|Calabria
|ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MOVIMENTO DIFESA DISABILI
|Cosenza
|CS
|Calabria
|PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’
|Cosenza
|CS
|Calabria
|PARROCCHIA SAN NICOLA
|Cosenza
|CS
|Calabria
|SUORE DOMENICANE S.CROCE
|Cosenza
|CS
|Calabria
Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle 627 organizzazioni convenzionate con Banco Alimentare in Calabria (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono oltre 130.000 persone in difficoltà.
Dal 15 novembre al 1 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it .
Tonnellate di cibo donati per le persone in difficoltà
“Lo scorso anno tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Calabria 177 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà, a fronte delle 168 dell’anno precedente” fa sapere Gerardo Franco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria.
La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.
