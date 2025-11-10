Cosenza: quartiere Piazza Riforma, il comitato locale spinge per sicurezza e pulizia

COSENZA – Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma sta intensificando il dialogo con le istituzioni locali per rilanciare l’area che abbraccia la zona sud di Cosenza. L’obiettivo è rendere il quartiere più sicuro, vivibile e funzionale sia per i cittadini sia per gli operatori commerciali.

Piazza Riforma, le priorità

Tra le priorità segnalate al dirigente dott. Ramundo, il comitato ha evidenziato la necessità di potenziare l’illuminazione su via Romualdo Montagna e via Pasquale Perugini, a tutela della sicurezza delle persone e dei veicoli.

Parallelamente, sono stati programmati incontri con Ecologia Oggi e con la cooperativa Due Fiumi per migliorare la pulizia delle strade e la gestione dei servizi di raccolta rifiuti. «Riteniamo che questo atteggiamento di collaborazione nei quartieri – afferma il Comitato di Piazza Riforma – sia il modo migliore per venire incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori commerciali».