COSENZA – A volte, la solidarietà corre più veloce della burocrazia e in una sola settimana, sono già stati raccolti 12mila euro per aiutare Cinzia Fiumara la mamma di Francesco. La storia arriva dalla provincia di Cosenza e l’obiettivo è di acquistare un’auto speciale per suo figlio, 14 anni, affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 2 e da comorbilità dello spettro autistico.

La donna aveva lanciato un appello su GoFundMe, dal titolo “Una vettura per Fra”, spiegando le difficoltà quotidiane che deve affrontare tra cure, spostamenti e costi di assistenza. “Gli aiuti per le famiglie come la nostra sono pochissimi – ha scritto –. Ogni quattro mesi andiamo a Roma per le terapie, e spesso dobbiamo sostenere anche le spese per fisioterapia e ausili non coperti dal servizio sanitario”.

L’obiettivo della raccolta è arrivare ai 40mila euro necessari per l’acquisto di una Volkswagen Caddy allestita con rampa, un veicolo che permetterà a Francesco di viaggiare in sicurezza e comfort. Cinzia ha già versato una caparra di mille euro, convinta di poter contare sull’aiuto di tante persone. “Non mi vergogno a chiedere – scrive ancora –. Lavoro part-time e non posso affrontare una spesa così alta da sola. Ma un piccolo aiuto da tanti può fare la differenza”. Finora 380 donatori hanno risposto al suo appello, condiviso centinaia di volte sui social. Cinzia Fiumara ha già versato la caparra di mille euro con rampa e non si aspettava quest’ondata di solidarietà.