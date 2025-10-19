Area Urbana
LA SEGNALAZIONE
Cosenza, panchine di piazza Cundari imbrattate e poi rimosse: «Aspettiamo che vengano riposizionate»
Riceviamo e segnaliamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un cittadino che chiede al Comune della città dei Bruzi che le promesse fatte vengano mantenute
COSENZA – Una segnalazione giunta alla nostra redazione denuncia una situazione di degrado e inciviltà che da mesi sta colpendo la piazza Antonio Cundari, conosciuta dai residenti come la piazza della Madonnina.
Il racconto parte da un gesto positivo: su richiesta dei cittadini, il Comune aveva installato due panchine nella piazza, da tempo priva di arredi urbani. Tuttavia, quella che doveva essere una piccola conquista per la comunità si è trasformata in motivo di tensione.
Secondo quanto riferito nella segnalazione, alcune persone della zona avrebbero mal digerito la presenza dei ragazzi che, nelle serate estive, si fermavano a chiacchierare e socializzare sulle panchine, talvolta facendo un po’ di rumore. “Si sa – scrive il cittadino – d’estate non si va a dormire alle nove di sera, con il caldo che fa”.
Per allontanare i frequentatori, qualcuno avrebbe compiuto un gesto deplorevole: versare olio di motore sulle panchine, rendendole inutilizzabili.
Dopo le segnalazioni, il Comune di Cosenza è intervenuto rimuovendo le panchine, promettendo di reinstallarle dopo Ferragosto. Ma, come denuncia il cittadino, “a tutt’oggi la promessa non è stata mantenuta”.
La piazza, oggi, è di nuovo spoglia. “Un bene della collettività rovinato così – scrive ancora l’autore della segnalazione – che gusto si prova? Ora si parla di aprile, forse, per vedere nuove panchine”.
Social