Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Cosenza, panchine di piazza Cundari imbrattate e poi rimosse: «Aspettiamo che vengano riposizionate»

Area Urbana

LA SEGNALAZIONE

Cosenza, panchine di piazza Cundari imbrattate e poi rimosse: «Aspettiamo che vengano riposizionate»

Riceviamo e segnaliamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un cittadino che chiede al Comune della città dei Bruzi che le promesse fatte vengano mantenute

Pubblicato

30 secondi fa

il

Cosenza panchine piazza Cundari

COSENZA – Una segnalazione giunta alla nostra redazione denuncia una situazione di degrado e inciviltà che da mesi sta colpendo la piazza Antonio Cundari, conosciuta dai residenti come la piazza della Madonnina.

Il racconto parte da un gesto positivo: su richiesta dei cittadini, il Comune aveva installato due panchine nella piazza, da tempo priva di arredi urbani. Tuttavia, quella che doveva essere una piccola conquista per la comunità si è trasformata in motivo di tensione.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, alcune persone della zona avrebbero mal digerito la presenza dei ragazzi che, nelle serate estive, si fermavano a chiacchierare e socializzare sulle panchine, talvolta facendo un po’ di rumore. “Si sa – scrive il cittadino – d’estate non si va a dormire alle nove di sera, con il caldo che fa”.

Per allontanare i frequentatori, qualcuno avrebbe compiuto un gesto deplorevole: versare olio di motore sulle panchine, rendendole inutilizzabili.

Dopo le segnalazioni, il Comune di Cosenza è intervenuto rimuovendo le panchine, promettendo di reinstallarle dopo Ferragosto. Ma, come denuncia il cittadino, “a tutt’oggi la promessa non è stata mantenuta”.

La piazza, oggi, è di nuovo spoglia. “Un bene della collettività rovinato così – scrive ancora l’autore della segnalazione – che gusto si prova? Ora si parla di aprile, forse, per vedere nuove panchine”.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA