Cosenza: Open Vax Day contro il Papillomavirus: lunedì vaccinazioni gratuite in tutti i centri Asp

COSENZA – Lunedì 17 novembre torna l’Open Vax Day contro il Papillomavirus (HPV), promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il vaccino sarà somministrato gratuitamente a tutte le donne nate tra il 1990 e il 2014 e ai ragazzi nati tra il 2004 e il 2014, presso tutti i centri vaccinali dell’Asp nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00.

«La prevenzione è la prima cura – commenta Roberto Leonetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Igiene Pubblica dell’Asp di Cosenza – e l’azienda sanitaria ha deciso, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione del Tumore della cervice uterina, di organizzare un Open Vax Day, un appuntamento dedicato a tutti gli aventi diritto per ricevere il vaccino in modo semplice, gratuito e sicuro».

L’importanza di proteggersi dal Papillomavirus

Il Papillomavirus umano (HPV) è una delle infezioni più comuni al mondo e, come spiega il dott. Leonetti, è strettamente legato allo sviluppo di diversi tumori: «Nella quasi totalità dei casi – spiega Leonetti – il tumore alla cervice uterina è causato da infezioni da Papillomavirus umano (HPV), uno dei virus più diffusi e sottovalutati al mondo che si trasmette principalmente per via sessuale. Spesso l’infezione da HPV non causa sintomi e si risolve spontaneamente. Ma in alcune situazioni – rimarca il direttore di Igiene Pubblica – può provocare lesioni precancerose e tumori, in particolare del collo dell’utero, ma anche di altre sedi come gola, ano, pene e vulva».

La vaccinazione, dunque, rappresenta una delle azioni più efficaci di prevenzione: «È raccomandata sia per le donne che per gli uomini: proteggere entrambi i sessi è fondamentale per interrompere la circolazione del virus e ridurre drasticamente il rischio di sviluppare patologie HPV-correlate».

Durante l’Open Vax Day sarà possibile ricevere informazioni e chiarimenti da parte di personale sanitario qualificato, per sciogliere dubbi e approfondire la conoscenza del virus. «Durante la giornata – rende noto Leonetti – sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni e i chiarimenti da parte di personale sanitario qualificato: un momento utile per approfondire dubbi, conoscere meglio il virus e comprendere l’importanza della prevenzione. La vaccinazione contro l’HPV – conclude – è un investimento sulla salute, individuale e collettiva».