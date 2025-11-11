Area Urbana
Una scena insolita
Cosenza, ombrelloni da spiaggia nel cimitero di Colle Mussano: tra curiosità e regolamenti
Due ombrelloni piantati tra i loculi suscitano sorpresa e polemiche: il regolamento cimiteriale vieta arredi non autorizzati, anche se a tutela delle piante
COSENZA – Due ombrelloni da spiaggia al cimitero, apparentemente per proteggere alcune piante installati tra i loculi. Una scena insolita ha attirato l’attenzione di alcuni visitatori del cimitero comunale di Colle Mussano. L’installazione, sebbene potrebbe essere motivata dall’intento di tutelare il verde, ha suscitato curiosità e qualche perplessità.
Ombrelloni al cimitero, si può fare?
Secondo i regolamenti un’area cimiteriale è destinata esclusivamente a sepolture, manutenzione del verde e arredi funebri autorizzati, e ogni struttura temporanea o extra – come ombrelloni, sedie o gazebo – può essere collocata solo previo permesso dell’amministrazione comunale. L’inserimento di elementi non autorizzati, oltre a violare il decoro cimiteriale, potrebbe ostacolare i percorsi e generare problemi di sicurezza.
Non è la prima volta che nei cimiteri si segnalano iniziative “stravaganti”: l’uso di oggetti non convenzionali tra i loculi, per quanto spesso ben intenzionato, rischia sempre di violare le norme e i regolamenti comunali, studiati per garantire ordine, sicurezza e decoro. Resta da vedere se i due ombrelloni resteranno al loro posto o se qualcuno interverrà per rimuoverli, mentre tra i cittadini la curiosità si mescola a un sorriso di stupore.
Social