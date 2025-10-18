Cosenza, nel centro storico tornano le iniziative del collettivo ‘Gaia’

COSENZA – Dopo qualche mese di sosta, il cuore del centro storico di Cosenza torna a vivrare con nuove iniziative organizzate dal collettivo ‘Gaia’ che, come gli organizzatori puntualizzano, da 6 anni “prova a costruire legami artistici e sociali nel quartiere più antico della città”. Si comincia domani, domenica 19 ore 15.30 con una passeggiata guidata nei meandri di Santa Lucia con partenza da Piazza Valdesi, e una mostra virtuale “FotoResistenze”, allestita all’interno di Palazzo Spadafora, a due passi da Piazza Piccola.

Si prosegue, poi, martedì 21 e sabato 25, ore 15.30, con un affascinante laboratorio di archeologia urbana che vuole interconnettere storia presente e futura possibile. Il laboratorio, curato da archeologhe e guide turistiche accreditate, propone, nella giornata di martedì 21, una raccolta guidata dei reperti tra le vie del centro storico e, nella giornata di sabato 25, una catalogazione degli stessi.

Prevista anche una restituzione finale sottoforma di allestimento. Tutte le attività organizzate dal collettivo ‘Gaia’ sono a partecipazione completamente gratuita e rientrano nelle iniziative del Cosenza Open Incubator dell’Università della Calabria. Il laboratorio, sempre gratuito, invece, va prenotato al 3282207753 (solo whatsapp).