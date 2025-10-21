Segnala una notizia

Cosenza: muore al Pronto Soccorso dell’Annunziata, la moglie presenta denuncia

La donna si è recata alla stazione dei carabinieri di Cosenza per denunciare presunti ritardi e negligenze nella gestione del marito. Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia

Pubblicato

1 ora fa

il

COSENZA – Un malore improvviso, la corsa in ospedale fino al decesso. Una donna di Cosenza ha deciso di sporgere denuncia dopo la morte del marito, di 56 anni, avvenuta domenica scorsa presso il Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata. A seguito, la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo ed è stato disposto l’esame autoptico. Nella denuncia, presentata alla Stazione Carabinieri Cosenza Centro, si fa riferimento a presunti ritardi e omissioni da parte del personale sanitario nella gestione del paziente. 

La vedova avrebbe raccontato di un malore al mattino accusato dal marito e del trasporto da parte dei sanitari del 118 in ospedale. Una volta arrivato all’Annunziata, il 56enne è stato preso in carico dal personale del Pronto soccorso dove è stato sottoposto ad alcuni esami. Durante la mattinata la signora sarebbe stata rassicurata. Poi però in tarda mattina – sempre secondo la ricostruzione fornita dalla donna – il marito sarebbe stato lasciato da solo in bagno dove è stato poi trovato privo di sensi. La moglie ha così allertato i sanitari ma nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.

