COSENZA – Il Sindacato Ugl di Cosenza torna a sollevare la questione del “Bonus Sociale Idrico”, evidenziando come numerosi cittadini siano ancora impossibilitati a ricevere il beneficio economico, nonostante le modalità automatiche previste dalla legge. Secondo quanto raccolto dall’Ugl, le richieste di informazioni inviate agli assessorati competenti – sia via telefono, mail o recandosi personalmente agli uffici di Palazzo dei Bruzi e “Ferrari” – ricevono risposte frammentarie e interlocutorie, lasciando molti utenti senza indicazioni chiare su come procedere.

Bonus sociale idrico «non sembra funzionare come previsto»

Il bonus, ricordano dall’Ugl, viene normalmente riconosciuto automaticamente dopo l’acquisizione dell’ISEE annuale tramite INPS. Per le utenze dirette, ossia intestate a singoli cittadini, il gestore idrico dovrebbe applicare lo sconto direttamente in bolletta; per le utenze indirette, come condomini o altre forme collettive, il gestore contatta l’utente per erogare il bonus separatamente.

Tuttavia, denuncia il segretario confederale Guglielmo Nucci «a Cosenza la procedura non sembra funzionare come previsto. Nonostante i dati dei beneficiari vengano trasmessi automaticamente dall’INPS ad ARERA e da questi a Sorical Spa, i cittadini devono spesso sollecitare gli assessorati locali per ottenere il riconoscimento del bonus». Una situazione che ha spinto l’UGL a interpellare direttamente il Comune, chiedendo spiegazioni e interventi immediati.

Il Comune intervenga subito

A conferma dei disservizi, una risposta ricevuta da un cittadino da parte di ARERA evidenzia come il problema non dipenda dall’utente ma dal gestore locale: “…il Gestore del servizio del Suo Comune non si è connesso al Sistema Informativo Integrato, banca dati che consente di trasmettere i dati utili per il riconoscimento del Bonus direttamente al Gestore”. L’Ugl sollecita quindi un intervento immediato del Comune di Cosenza per garantire che i cittadini possano finalmente usufruire del bonus idrico senza ulteriori difficoltà, ricordando che il beneficio è un diritto già previsto dalla normativa nazionale e non dovrebbe richiedere lunghe attese o richieste aggiuntive.

Bonus sociale idrico: contributo di 200 euro

Il Bonus Sociale non è solo idrico. Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e anche idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. È uno sconto applicato in modo automatico sulle bollette elettriche, gas e idriche ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia.

Viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico), ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio e si tratta di contributo straordinario per il 2025 (decreto-legge 19/25, all’articolo 1, comma 1) che prevede un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, come misura temporanea di sostegno economico per i nuclei familiari aventi diritto.