Cosenza: maxi confisca da un milione di euro ad un soggetto legato al gruppo del boss Patitucci

COSENZA – I militari dello SCICO e dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Catanzaro e Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro, con cui è stata disposta la misura ablativa di un’unità immobiliare e di due imprese con relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari.

Il valore dei beni, riconducibili a E.P., nei cui confronti è stata irrogata nell’anno 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022, è stato stimato in oltre un milione di euro.

Il soggetto è stato coinvolto, sempre nell’anno 2022, nel procedimento “Reset” e condannato dal Gup di Catanzaro a 13 anni e 8 mesi di reclusione poichè riconosciuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e territori limitrofi, facente capo al boss Francesco Patitucci. Ancora, nell’anno 2023, lo stesso è stato implicato nell’operazione c.d. “Gentleman II”, per violazioni al T.U. in materia di sostanze stupefacenti, la cui posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari.

L’odierna misura scaturisce dall’analisi del profilo patrimoniale del destinatario e dei familiari, volto a verificare la congruità del valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, che aveva già portato al sequestro degli stessi il 23 ottobre del 2024.