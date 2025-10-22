Cosenza: Maurizio De Giovanni presenta il suo nuovo libro: «Contento di riabbracciare i miei lettori»

COSENZA – Torna in città uno degli scrittori più amati del nostro tempo. Maurizio De Giovanni sarà ancora una volta a Cosenza per incontrare nuovamente il suo affezionato pubblico di lettori. L’occasione, per il noto autore di libri che poi sono diventati anche serie tv, dal Commissario Ricciardi ai Bastardi di Pizzofalcone, è l’uscita della sua ultima fatica letteraria.

A De Giovanni il compito di chiudere il ciclo di incontri letterari che si sono svolti nel corso dell’iniziativa “Ottobre di Libri in Comune”. Lo scrittore sarà a Cosenza, il prossimo 30 ottobre al Cinema San Nicola, alle ore 17,30, per presentare il suo ultimissimo libro arrivato solo ieri sugli scaffali di tutte le librerie italiane, “L’orologiaio di Brest”, edito da Feltrinelli.

Nell’attesa di accoglierlo in città, lo abbiamo raggiunto al telefono, tra un impegno e l’altro, e con lui abbiamo parlato in anteprima di questo suo nuovissimo romanzo. Una chiacchierata molto interessante nella quale ci ha rivelato dettagli e risvolti ancora inediti su questo ultimo lavoro, condividendo con noi la gioia di ritornare a Cosenza. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA IN ANTEPRIMA!