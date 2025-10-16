Cosenza: mancata gara d’appalto per gas medicali, dirigente Asp condannato a risarcire 1 milione di euro

COSENZA – Un dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stato condannato dalla Corte dei Conti della Calabria al risarcimento di un danno erariale pari a un milione di euro. Lo stabilisce la sentenza n. 229/2025 emessa l’8 ottobre scorso dalla Sezione Giurisdizionale di Catanzaro. Il dirigente in ragione delle sue funzioni, non avrebbe eseguito gli adempimenti amministrativi necessari per l’espletamento di una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di fornitura di “gas medicinali puri”.

La sua inerzia ha determinato che quelle forniture avvenissero tramite una società già assegnataria di un contratto d’appalto, mai aggiornato e prorogato da oltre dieci anni, con l’applicazione di un prezzo di vendita del prodotto nettamente superiore a quello mediamente praticato da fornitori diversi, in favore di altri presidi ospedalieri della provincia di Cosenza.

La Procura Regionale della Corte dei Conti ritenendo sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativo-contabile e del correlato danno erariale segnalati dai militari della Guardia di Finanza di Castrovillari, nell’ottobre del 2024 aveva notificato, al medesimo dirigente, l’atto di citazione in giudizio per un danno erariale procurato di circa un milione di euro, in cui venivano indicate le condotte contestate e il contributo causale fornito alla realizzazione del danno.

La Corte dei Conti ha ritenuto validi i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativo-contabile da danno erariale, ed ha emesso la sentenza nei confronti dello stesso dirigente pubblico condannandolo al risarcimento del danno erariale procurato. Il dirigente, pur avendo le responsabilità amministrative necessarie dunque, non ha attivato le procedure previste, favorendo una situazione di stallo che ha danneggiato l’ente pubblico.