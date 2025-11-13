Cosenza, l’Annunziata celebra la Giornata della Prematurità: sensibilizzazione con un ospite speciale

COSENZA – All’ospedale Annunziata di Cosenza torna anche quest’anno il consueto appuntamento con la Giornata Mondiale della Prematurità. Le iniziative partono già da domani, venerdì 14 novembre, quando la facciata principale del nosocomio e quella del Comune di Cosenza si illumineranno di viola, il colore simbolo del bambino prematuro.

Anche quest’anno il clam è “ACCESSO A CURE DI QUALITA’ OVUNQUE”. Si entra nel vivo dell’iniziativa lunedi 17 novembre dalle ore 10 quando torneranno a far visita all’equipe del reparto di Neonatologia, diretto dal dr Gianfranco Scarpelli, i piccoli guerrieri che hanno superato le criticità della nascita prematura insieme alle loro famiglie.

Tutti insieme saranno a celebrare il dono della vita e a testimoniare l’eccellenza della Neonatologia e T.I.N dell’Annunziata. Quest’anno a festeggiare con i piccolin repai guerrieri la vittoria della vita ci sarà anche un ospite speciale, cantautore ironico e raffinato amico della Neonatologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza.ù

Giornata della Prematurità, Scarpelli: “Una linea di fine e di inizio”

“La Giornata Mondiale della Prematurità per noi operatori – ha dichiarato il direttore Scarpelli – rappresenta una linea di fine e di inizio. Di fine, in quanto ci spinge a tirare le somme su quanto fatto durante l’anno, su quanti bisogni assistenziali e di cura siamo riusciti a soddisfare , tenendo ben presente che la prematurità è una condizione ad alta complessità, non solo nel periodo di ricovero ma anche e soprattutto a casa, quando lo sviluppo e la crescita devono essere tutelati in ogni ambito. Di inizio in quanto si arriva a programmare un nuovo percorso che prevede l’implementazione degli interventi sanitari, il miglioramento dell’offerta delle prestazioni e la creazione di sinergie con gli altri servizi territoriali al fine di limitare il più possibile disabilità e più in generale i disturbi del neurosviluppo. Da anni collaboriamo con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Cosenza nell’Ambulatorio di Follow up diretto dal Dr. Costabile e che prevede l’intervento Multidisciplinare di Medico , Logopedista e Neuropsicomotricista”.

I numeri dei neonati prematuri

Il Rapporto INNSIN cui partecipa anche la Neonatologia di Cosenza ha evidenziato che in Italia i neonati prematuri, cioè prima delle 37 settimane, sono circa 25.000 ed in Calabria circa 1.200 e a Cosenza nel 2024 circa 650 Neonati. La Giornata Mondiale della Prematurità ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi che una nascita prematura comporta, di informare sulle strategie di prevenzione e promuovere la ricerca scientifica in questo ambito.

I neonati prematuri richiedono assistenza e cure dedicate nei reparti di Terapia Intensiva Neonatali con personale medico ed infermieristico altamente specializzato e con la vicinanza dei genitori che costituiscono parte integrante delle cure.