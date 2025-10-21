Cosenza, l’Aias dona un terreno per la nuova strada: addio al semaforo tra Serra Spiga e Mendicino

COSENZA – “L’Associazione Aias, sezione di Cosenza ha deciso di cedere gratuitamente un tratto di terreno dove sorgerà la strada parallela a via Berlinguer per l’eliminazione definitiva del semaforo nel tratto di collegamento Serra Spiga-Mendicino”. Lo comunica il sindaco Franz Caruso esprimendo “profonda gratitudine per questo atto di straordinaria sensibilità per e verso la città, formalizzato ieri mattina dal presidente dell’Aias, sezione di Cosenza, Maurizio Antonio Arci, alla presenza dell’avv. Enzo Paolini”.

“E’ un gesto importante quello posto in essere dall’associazione Aias – prosegue Franz Caruso – che apprezzo moltissimo perché ci consentirà di abbattere una problematica storica, che incide negativamente sulla viabilità dell’intero quartiere. Realizzeremo, infatti, una strada parallela a via Berlinguer, dove sarà eliminato il semaforo, per creare una nuova accessibilità tra Serra Spiga e Mendicino. Un’opera quest’ultima attesa da tempo immemore che la mia amministrazione realizzerà. Insieme al complesso e possente progetto di rigenerazione del quartiere che stiamo portando avanti e su cui abbiamo investito circa 20 milioni di euro complessivamente, la nuova apertura viaria rappresenta un quid in più per connettere la zona al tessuto urbano circostante anche attraverso un’accessibilità funzionale capace di garantire una circolazione veicolare più snella a servizio dei residenti, ma anche delle tante attività commerciali presenti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, che afferma: “Abbiamo compiuto un altro passo concreto verso l’apertura del cantiere per costruire il secondo accesso al quartiere San Vito, con la strada di collegamento Serra Spiga- Mendicino, dopo la già realizzata nuova rotatoria di Città 2000, che ha consentito la riapertura alla circolazione del tunnel di via degli Stadi e del tratto della stessa strada, compreso tra l’incrocio con piazza I° Maggio e l’intersezione con via De Nicola e via Galli. Per decenni nessuno ha pensato a Serra Spiga e San Vito. Con il sindaco Franz Caruso, abbiamo recuperato questa mancanza storica, riqualificando il quartiere e ridando dignità ai suoi residenti”.