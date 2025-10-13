Cosenza, inaugurata la palestra del “Pezzullo”: sicurezza e sport per il futuro degli studenti

COSENZA – È stata inaugurata questa mattina la palestra dell’Istituto LS Fermi Polo tecnico Brutium, completamente riqualificata e resa antisismica grazie a un importante intervento finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di oltre 600mila euro. L’intervento ha riguardato l’adeguamento sismico della palestra e degli spogliatoi, oltre alla riqualificazione complessiva della struttura come impianto sportivo scolastico. I lavori sono stati finanziati con risorse Pnrr Next Generation EU e fondi propri dell’Amministrazione provinciale.

Alla cerimonia la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, la dirigente dell’Ambito scolastico territoriale di Cosenza, Loredana Giannicola e la Dirigente scolastica Rosita Paradiso, insieme alla comunità scolastica e alle autorità locali. «È un risultato che ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato Succurro – perché unisce sicurezza, sport e formazione. Ridare ai nostri studenti spazi sicuri, moderni e funzionali significa investire concretamente nel loro futuro e nel valore educativo dello sport».

«L’Amministrazione provinciale è impegnata su più fronti per migliorare le scuole della provincia, potenziando le strutture e sostenendo la pratica sportiva come strumento di crescita personale e di coesione sociale. Sport e studio sono due pilastri fondamentali su cui vogliamo continuare a costruire il futuro dei giovani calabresi».

Giannicola e Paradiso hanno espresso il proprio ringraziamento alla Provincia per l’attenzione costante verso le scuole e per la sensibilità dimostrata nel rendere gli edifici più sicuri e accoglienti. Con questo intervento, la Provincia di Cosenza prosegue nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico e conferma la centralità dei giovani e della scuola nelle politiche dell’Amministrazione Succurro.