Cosenza: in via Sertorio Quattromani «sicurezza stradale ignorata, servono interventi immediati»

COSENZA – Il sindacato torna sulla grave problematica di sicurezza stradale che riguarda l’incrocio tra via Sertorio Quattromani, corso Umberto e via Alarico a Cosenza. Confail Faisa Calabria lancia un nuovo e urgente appello alle autorità competenti affinché si intervenga definitivamente. La segnalazione, già inoltrata nei giorni scorsi, riguarda il ripetersi di infrazioni da parte di automobilisti e motociclisti che si immettono in controsenso su via Sertorio Quattromani, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e conducenti.

«Solo nella giornata di giovedì – scrive l’organizzazione sindacale – è stata predisposta una pattuglia della Polizia Municipale per verificare la situazione. Ma da venerdì è tornato tutto fuori controllo». Il sindacato esprime indignazione per la sottovalutazione del problema, ritenendo “imbarazzante” la mancanza di un piano strutturale di intervento: «Come organizzazione sindacale siamo veramente indignati. Sembra che la gravità della situazione sia stata sottovalutata da parte degli organi competenti».

Alla luce di quanto accade quotidianamente in quell’incrocio, la Confail Faisa sollecita un intervento urgente e definitivo, chiedendo alle istituzioni di adottare soluzioni concrete per impedire ai trasgressori di continuare a violare il Codice della strada e garantire così la sicurezza della circolazione. «La Confail Faisa continuerà a monitorare la situazione – conclude la nota – e, se non saranno attivate misure risolutive, saremo costretti a proclamare le prime procedure di mobilitazione».