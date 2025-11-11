Cosenza, furto nella Locanda di Porcopò «dietro quei soldi i sacrifici del nostro lavoro»

COSENZA – Francesco Porco, conosciuto da tutti come Porcopò racconta il furto compiuto nella notte ai danni della sua locanda nel cuore di Cosenza: “Avete preso i soldi, gli incassi, che servivano per pagare i fornitori che io pago tutti i martedì“. Con la voce amareggiata, Francesco racconta sui social quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Un soggetto, in particolare si è introdotto nel locale portando via denaro e merce “.

Porcopò: “non solo soldi, ma la serenità di un luogo costruito con passione e fatica”

“Se tu, o voi – dice rivolgendosi ai due soggetti immortalati dalle telecamere che si trovano all’interno del locale – eravate venuti da me, se vi servivano soldi, bastava chiamare e ve li davo. A noi ci create solo un danno. Io i fornitori li pagherò lo stesso“. Secondo quanto emerso almeno due perone avrebbero forzato la porta d’ingresso e dopo essersi introdotti nella locanda, hanno portato via gli incassi e qualche bottiglia.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Cosenza ai quali sono state fornite anche le immagini che riprendono le due persone coinvolte nel furto. “Non ci ruberanno la serenità. La Locanda resta aperta, più viva che mai”. Non si tratta solo del denaro e qualche bottiglia, ma – racconta – della serenità di un luogo costruito con passione e fatica”. Fortunatamente, nessuno si è fatto male.