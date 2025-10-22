COSENZA – I cittadini sono invitati sabato prossimo 25 ottobre a ritrovarsi in piazza Matteotti a Rende, nei pressi della sede Sorical della provincia di Cosenza. L’iniziativa è stata promossa dal comitato La Base di Cosenza, dopo che da settimane, in tutta l’area urbana “siamo costretti a vivere con una costante assenza di acqua corrente. Una situazione insostenibile che sta rendendo la vita impossibile a famiglie, studenti e commercianti, costretti a fare salti mortali e a riorganizzare le proprie giornate in base alla mala-comunicazione della Sorical“.

“Come tutti sanno, la cattiva gestione del sistema idrico non è una novità. Nel 2025, in molti quartieri, l’acqua è garantita solo fino al pomeriggio, e se si riesce a far fronte a questa vergogna è solo grazie ai sistemi di accumulo presenti in alcuni condomini — che non tutti possiedono. Una vergogna inaudita che gli amministratori vorrebbero far passare come normalità o come frutto dell’opera di chissà quale extraterrestre”.

“La verità è un’altra”

“La politica, per decenni, è stata incapace di investire nella rete idrica, incapace di battere i pugni per ottenere i fondi necessari e, quando i fondi c’erano, incapace di spenderli adeguatamente. Come al solito – sottolinea il comitato – oggi assistiamo al solito scaricabarile tra Comuni, Regione e Sorical, ma ricordiamo che i vertici dell’azienda sono nominati direttamente dalla politica regionale”.

“In questo disastro, chi difende i cittadini, impossibilitati a godere di un bene essenziale come l’acqua corrente? Come se non bastasse, all’esasperazione per non sapere quando si potrà accudire bambini, anziani o malati, quando aprire la saracinesca di un negozio o dove potersi fare una doccia, si aggiunge la beffa. A molte persone è arrivata una lettera di Sorical in cui si minaccia il taglio dell’utenza per morosità, mentre continuano ad arrivare bollette salatissime, giustificate da una presunta offerta del servizio. Ma da decenni, i soldi delle bollette a cosa sono serviti? Qual è il servizio realmente offerto? La situazione non è più sostenibile. Gli amministratori non possono più voltarsi dall’altra parte né lavarsene le mani. Pretendiamo chiarezza”.