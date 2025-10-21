Cosenza, controlli della Polizia: 3 arresti e 7 denunce. Sequestrati quasi due chili di droga

COSENZA – Fine settimana impegnativo per la Polizia di Stato di Cosenza, con controlli del territorio che hanno coinvolto l’intero capoluogo e varie aree della provincia. I servizi straordinari, condotti in sinergia dalla Squadra Mobile, dalla Squadra Volante, dalla Divisione Anticrimine della Questura e dai Commissariati distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato complessivamente all’arresto di tre persone, due delle quali per reati legati agli stupefacenti e una per atti persecutori.

Sette le denunce scattate a vario titolo per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, atti persecutori e violazioni della normativa sugli stupefacenti. I sequestri effettuati nel corso dei controlli hanno riguardato complessivamente 64 grammi di cocaina, 1 chilo e 230 grammi di hashish e 504 grammi di marijuana.

Violenza di genere

Sul fronte della prevenzione della violenza di genere, sono state eseguite tre ordinanze di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento per episodi di atti persecutori e lesioni personali. La Divisione Anticrimine ha inoltre emesso quattro ammonimenti, quattro avvisi orali e due fogli di via obbligatori.

Un’ulteriore ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ha disposto la chiusura per 15 giorni di un esercizio commerciale nel centro cittadino, risultato coinvolto in contesti critici per l’ordine pubblico.

L’azione della Polizia ha incluso anche un’intensa attività di controllo su strada: 765 persone identificate, 334 veicoli ispezionati e numerose contestazioni elevate per violazioni al Codice della Strada.