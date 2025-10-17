“Cosenza Città IN Salute”: in Piazza dei Bruzi tre giorni dedicati a prevenzione e benessere

COSENZA – Ha preso il via questa mattina, “Cosenza Città IN Salute”. Una tre giorni dedicata alla promozione della salute, della prevenzione e del benessere. in piazza dei bruzi sono stati allestiti gli stand dedicati all’informazione sanitaria, e dove per tre giorni saranno effettuati screening gratuiti.

La prevenzione è importantissima

“La prevenzione è importantissima – ha spiegato Salvatore Monaco della Cooperativa Il Delfino, presente con un proprio stand – perché una volta che si arriva alla malattia conclamata, qualunque essa sia, il danno è già il fatto. Quindi, prevenire significa anticipare notevolmente, quelli che sono dei disagi che possono essere assolutamente contrastati con una buona informazione”.