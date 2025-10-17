Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

“Cosenza Città IN Salute”: in Piazza dei Bruzi tre giorni dedicati a prevenzione e benessere

Area Urbana
L'iniziativa

“Cosenza Città IN Salute”: in Piazza dei Bruzi tre giorni dedicati a prevenzione e benessere

Prevenire significa anticipare, quelli che sono dei disagi che possono essere assolutamente contrastati con una buona informazione

Pubblicato

2 ore fa

il

COSENZA  – Ha preso il via questa mattina,  “Cosenza Città IN Salute”. Una tre giorni   dedicata  alla promozione della salute, della prevenzione e del benessere. in piazza dei bruzi sono stati allestiti gli stand dedicati  all’informazione sanitaria, e dove per tre giorni  saranno effettuati screening gratuiti.

La prevenzione è importantissima

“La prevenzione è importantissima – ha spiegato Salvatore Monaco della Cooperativa Il Delfino, presente con un proprio stand –  perché una volta che si arriva alla malattia conclamata, qualunque essa sia, il danno è già il fatto. Quindi, prevenire significa anticipare notevolmente, quelli che sono dei disagi che possono essere assolutamente contrastati con una buona informazione”.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA