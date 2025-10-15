Segnala una notizia

Cosenza celebra la 16ª Giornata Nazionale della Mediazione Familiare

Il 16 ottobre un incontro aperto alla cittadinanza con consulenze gratuite, gadget e approfondimenti con due professioniste del settore

1 ora fa

COSENZA – Anche Cosenza partecipa alla 16ª edizione della Giornata Nazionale della Mediazione Familiare, che si celebra domani, giovedì 16 ottobre 2025, in adesione al Conflict Resolution Day, promosso a livello mondiale dall’Association for Conflict Resolution e dal World Mediation Forum.

L’evento, patrocinato da A.I.Me.F. – Associazione Italiana Mediatori Familiari, si svolgerà a partire dalle ore 16:30 presso la Parafarmacia Brutia in via Panebianco 590. Sarà un momento di confronto aperto a tutti sul tema della mediazione come strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti familiari, con al centro il rispetto reciproco e la genitorialità condivisa.

A guidare l’incontro saranno la Dott.ssa Mariacristina Ciambrone, mediatrice familiare A.I.Me.F., e la Dott.ssa Mariagiovanna De Marco, farmacista e naturopata. Per l’occasione, saranno distribuiti gadget e brochure, e la consulenza sarà gratuita per tutta la durata dell’evento. La mediazione familiare si conferma un’opportunità concreta per affrontare i conflitti con dignità, ascolto e riconoscimento, promuovendo una cultura del cambiamento e del dialogo.

