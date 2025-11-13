COSENZA – Una mattinata, quella di oggi, segnata nuovamente da una serie di criticità e disservizi relativi al servizio sanitario dell’area urbana di Cosenza. I protagonisti di una mattina da incubo sono ancora i cittadini che si sono ritrovati in fila al CUP, già dalle ore 8, un eliminacode che indicava oltre 80 persone in attesa per regolarizzare le impegnative necessarie ai prelievi.

Ma come se non bastasse, alle 9.30 la situazione si è ulteriormente aggravata. La stampante dedicata alla produzione delle etichette per le provette si è bloccata, paralizzando l’attività amministrativa per oltre un’ora. Una volta riattivata, intorno alle 10:30, il macchinario si è nuovamente fermato dopo circa trenta minuti. Il personale ha chiesto alla direzione l’autorizzazione a compilare temporaneamente le etichette a mano, ma la richiesta non è stata accolta.

Cosenza, caos al Cup: intervengono le forze dell’ordine

Inefficienze tecniche e organizzative unite ad un’affluenza importante hanno reso la situazione ingestibile. Il grave disagio ha provocato proteste e forti malumori tra gli utenti. Alcuni cittadini hanno chiamato la Questura per segnalare l’accaduto e formalizzare un esposto: le forze dell’ordine sono così intervenute sul posto per verificare la situazione.

Del caso si è occupato nuovamente l’assessore De Cicco che dalle verifiche effettuate fa sapere che episodi analoghi si sarebbero già manifestati nei giorni precedenti. “È inaccettabile che disservizi tecnici e organizzativi possano compromettere il diritto alla salute di tanti cittadini, spesso affetti da patologie croniche o condizioni delicate – dichiara De Cicco – Ogni persona deve poter contare su servizi funzionanti e continui. Situazioni come questa non devono più ripetersi”.