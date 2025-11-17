Cosenza, buona sanità: «grazie all’ospedale e al 118 per aver salvato la vita a nostro figlio»

COSENZA – La famiglia Angeli desidera ringraziare pubblicamente tutto il personale dell’Ospedale Civile di Cosenza per la competenza, la professionalità e soprattutto l’umanità dimostrate nel prendersi cura del loro figlio, al quale è stata letteralmente salvata la vita. «Un riconoscimento particolare va al dottor Emilio De Bartolo, neurochirurgo, per la sua straordinaria preparazione e dedizione, e al Dottor Felicetti insieme a tutta l’equipe della rianimazione. Fondamentale – scrive la famiglia – è stato anche il pronto intervento del personale del pronto soccorso, in servizio nella notte del 12 ottobre 2025, che ha agito con rapidità ed efficienza».

La famiglia Angeli ha voluto ringraziare anche gli infermieri Andrea Ammenda, Giuseppe Guccione, Francesca Esposito e l’operatore socio-sanitario Andrea Musacco, “che con la loro disponibilità e il loro sorriso ci hanno offerto conforto e incoraggiamento in un momento di grande difficoltà”. Non meno importante è stato l’intervento del 118 di Amantea, con l’infermiere Andrea Meraglia, l’autista Franco Iorio e il medico Dottor Floro, che hanno dimostrato tempestività, professionalità e sensibilità nel comprendere immediatamente la gravità dell’incidente. “Grazie davvero a tutti per averci fatto sentire al sicuro e per aver ridato speranza alla nostra famiglia. Saremo sempre riconoscenti per l’assistenza ricevuta e per la grande umanità che ha accompagnato ogni gesto di cura”, conclude la famiglia Angeli.