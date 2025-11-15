Cosenza, blitz da tre punti a Latina: Mazzocchi firma il successo, i rossoblu volano a -2 dalla vetta

LATINA – A distanza di un mese (vittoria 2 a 1 a Cerignola), il Cosenza torna al successo fuori casa, batte il Latina per uno a zero grazie al sigillo di Mazzocchi a inizio gara e per il momento, in attesa delle gare di Benevento e Salernitana, si porta a -2 dalla vetta approfittando anche della sconfitta del Catania a Casarano. È stato un Cosenza solido e determinato quello visto in campo al Francioni, al netto delle assenze in difese con il grave infortunio a Cimino che ha obbligato Buscè ad adattare Ferrara sulla corsia di destra e con Dametto inizialmente in panchina reduce da un acciacco.

Rossoblu mai in difficoltà, bravi a difendere il vantaggio arrivato al 4′ minuto sull’asse Florenzi-Mazzocchi con dedica proprio al terzino del Cosenza. Latina mai pericoloso ad eccezione di un colpo di testa di Parigi a inizio secondo tempo sventato da Vettorel. Cosenza che controlla la gara e sfiora il raddoppio con un missile di D’Orazio che esce di poco alto. I rossoblu chiudono la gara in superiorità numerica per l’espulsione di Dutu per fallo da ultimo uomo su Kouan lanciato a rete. E domenica al Marulla la super sfida contro il Benevento.

Cosenza Calcio: emergenza in difesa per i rossoblù

Mister Buscè è costretto a rivoluzionare la difesa per il grave infortunio a Cimino, che con ogni probabilità ha già chiuso anzitempo la sua stagione. Al suo posto, sulla corsia destra, agirà Ferrara. Al centro della retroguardia Dametto recupera, ma solo per la panchina: la coppia titolare sarà formata da Caporale e Dalle Mura. Nessuna variazione invece negli altri reparti: in mediana confermati Kouan e Langella, mentre sulla trequarti Ricciardi e Florenzi avranno il compito di sostenere l’unica punta Mazzocchi.

Mazzocchi la sblocca subito. Cosenza in vantaggio

Pronti via e dopo 2′ minuti brivido in area Cosenza: corner dalla destra e colpo di testa a schiacciare di Marenco con il pallone che sfiora la traversa. Capovolgimento di fronte e Cosenza che invece sblocca la gara con il goal di Mazzocchi. Florenzi entra in area e mette un pallone velenoso sul secondo palo dove si avventa Mazzocchi che sfiora di qual tanto che basta con la sfera che si insacca alle spalle di Mastrantonio. Tutti poi a prendere la maglia di Cimino. Al 17′ Cosenza ancora minaccioso con pallone messo in area da Kouan. Mazzocchi non ci arriva mentre Florenzi, appostato sul secondo palo, viene anticipato da Pellitteri.

Il Latina sembra accusare il colpo del goal subito a freddo mentre i rossoblu provano invece ad affondare il colpo. Al 21′ Ricciardi scodella sul secondo palo un pallone raccolto da Garrtitano: conclusione però debole che Mastrantonio blocca senza problemi. Bruno non è contento e in più al 23′ è costretto al un cambio obbligato di Quieto costretto a lasciare il campo. Al suo posto Riccardi. Al 28′ si rivede il Latina con la conclusione di Hergheligiu dal limite dopo un erroraccio di Garritano: pallone alto sulla traversa.

Latina al tiro con Parigi, diagonale di Florenzi velenoso

Alla mezz’ora esatta il Latina si gioca una card FVS reclamando rigore per un contatto in are di Langella su Pellitteri. Il signor Massari va al monitor ma dopo 2′ minuti di attesa fa segno che è tutto regolare. Al 33′ prima fiammata di Parigi. L’attaccante del Latina si gira e conclude senza pensarci dai 25 metri: pallone alto. Dall’altra parte ci prova Garritano con un destro a giro su punizione. Pallone però troppo debole che non crea problemi al portiere del Latina che deve invece distendersi, un minuto dopo, per bloccare il rasoterra in diagonale di uno scatenato Florenzi. Il primo tempo si chiude con un doppio tentativo di Ricciardi. Il prima, al 40′, trova la parata del numero 1 del Latina. Il seconda, in pieno recupero, è un destro a giro murato dalla difesa. Si va al riposo con i rossoblu meritatamente in vantaggio.

Colpo di testa ravvicinato di Parigi, D’Orazio sfiora la traversa

La ripresa si apre senza cambi e con due minacce di un Latina tornato in campo più determinato. Una conclusione dalla distanza di Ercolano che termina in curva ma, soprattutto, un colpo di testa ravvicinato di Parigi al 54′ che trova l’opposizione di Vettorel bravo e attento a deviare la conclusione. Il Cosenza capisce che non può permettersi di farsi schiacciare ed alza il baricentro rendendosi minaccioso al 60′ con una sventola di D’Orazio che esce di un nulla sopra la traversa.

Espulso Dutu, Latina in dieci

È sempre Parigi il più pericoloso del Latina. Al 64′ l’attaccante spizzica di testa un cross di Ercolano: Vettorel si accartoccia e fa buona guardia. È il momento dei cambi per Buscè che richiama Garritano e Ricciardi per Cannavò e Contiliano. Dopo il 70′ i ritmi calano vertiginosamente e la partita diventa brutta e confusionaria. Cosenza che cerca di addormentare la gara a difesa del vantaggio, con Buscè che prova a blindare la difesa con l’ingresso di Dametto al posto di Mazzocchi mentre la davanti Achour prende il posto di un ottimo Florenzi. Nei minuti finali Dutu atterra Kouan lanciato a rete e viene espulso dopo revisione FVS (il direttore di gara aveva inizialmente ammonito il difensore): è la prima volta che il Cosenza ottiene una decisione favorevole dalla FVS in questa stagione. Latina in dieci negli ultimi 6 minuti di recupero. Non succede più nulla e il Cosenza porta a casa il secondo successo di fila.

LATINA CALCIO (3-5-2): Mastrantonio; Parodi, Marenco, Dutu; Ercolano, Pellitteri (76′ Pannitteri), Hergheligiu (60′ De Ciancio), Quieto, Porro (76′ Ciko); Fasan (60′ Di Giovannantonio), Parigi

Panchina: Basti, Giora, Pace, Ragonesi, Vona, Farneti, De Marchi, Riccardi, Ciko, Scravaglieri, De Ciancio, Pannitteri, Ekuban, Di Giovannantonio

Allenatore: Alessandro Bruno

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Ferrara, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano (67′ Contiliano), Ricciardi (67′ Cannavò), Florenzi (79′ Achour); Mazzocchi (79′ Dametto)

Panchina: Pompei, Le Rose, Rocco, Dametto, Mazzulla, Contiero, Contiliano, Cannavò, Achour, Beretta

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Lorenzo Massari di Torino

Assistenti: Signori Ionuţ Eusebiu Nechita di Lecco e Alberto Callovi di San Donà di Piave

IV Uomo: Signor Alessandro Silvestri di Roma 1

FVS: Signor Massimiliano Cirillo di Roma 1

Ammoniti: Marenco (L), Riccardi (L), De Ciancio (L),

Espulsi: Dutu (L)



Angoli: 3-0

Recupero:

Note: Pomeriggio sereno a Latina con clima gradevole e una temperatura di circa 22 gradi. Terreno del Francioni in ottime condizioni. Presenti poco più di 3mila spettatori compresi i 518 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti