Cosenza: auto rubate e carcasse abbandonate, degrado e illegalità in Viale degli Stadi

Le auto rubate, o ciò che ne rimane, sembrano essere collegate ai furti d’auto e al cosiddetto “cavallo di ritorno”

Pubblicato

3 minuti fa

il

COSENZA – In Viale degli Stadi, uno dei quartieri più popolari e popolosi della città, da mesi si registra un fenomeno allarmante. In via Antonio Urso vengono abbandonate numerose carcasse di automobili, in una strada lunga appena cinquanta metri se ne contano attualmente otto.

Le vetture, sembrano essere collegate ai furti d’auto e al cosiddetto “cavallo di ritorno”

Le vetture, o ciò che ne rimane, sembrano essere collegate ai furti d’auto e al cosiddetto “cavallo di ritorno”, la pratica illegale con cui i ladri contattano i proprietari chiedendo denaro per la restituzione del mezzo. Quando il riscatto non viene pagato, generalmente l’auto viene smontata e rivenduta a pezzi. I modelli più presi di mira sono soprattutto utilitarie e vetture di media cilindrata, considerate più facili da “aprire”, Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Jeep Renegade e Fiat 500 figurano tra i mezzi maggiormente rubati.

Oltre a via Antonio Urso comunque, anche il resto del quartiere sembra essere diventato uno dei punti in cui queste carcasse vengono lasciate con maggiore frequenza, complice anche la presenza nelle vicinanze del cosiddetto “Villaggio”, dove potrebbero essere attive una o più organizzazioni dedite al traffico di auto rubate, un fenomeno che genererebbe ingenti profitti.

Resta però difficile comprendere come queste carcasse possano comparire indisturbate nel cuore del quartiere, senza che le autorità preposte riescano a porre un freno definitivo a questi episodi.

